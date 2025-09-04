Quini 6: seis ganadores en el Siempre Sale y pozos millonarios sin dueño

En el último sorteo del Quini 6, hubo seis ganadores en el Siempre Sale que se llevaron más de 42 millones de pesos cada uno.

Este miércoles 3 de septiembre el Quini 6 tuvo su edición 3301 donde se pusieron en juego más de 4.100 millones de pesos. Si bien las principales categorías quedaron vacantes, en el Siempre Sale hubo 6 ganadores que se llevaron un importante pozo a casa.

En la modalidad Tradicional, se pusieron en juego más de 693 millones de pesos. Los números sorteados fueron 20, 43, 33, 29, 24 y 39, pero no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Segunda Vuelta, el pozo ascendía a más de 2.594 millones de pesos. Salieron los números 44, 25, 06, 16, 39 y 42, y tampoco se registraron ganadores.

La Revancha sorteó más de 500 millones de pesos, con los números 00, 42, 01, 39, 30 y 35. En esta modalidad, el pozo también quedó sin dueño.

La única categoría con ganadores fue el Siempre Sale, que tenía en juego más de 254 millones de pesos. Los números favorecidos fueron 37, 43, 29, 13, 35 y 36, y hubo 6 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se llevó más de 42 millones de pesos.