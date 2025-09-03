Presenta:

PAMI ofrece geriátricos gratuitos: cómo acceder a una residencia para personas mayores

Residencias geriátricas sin costo para afiliados de PAMI: quiénes pueden solicitarlas y qué ofrece el servicio.

MDZ Sociedad

El trámite que hay que realizar en PAMI para solicitar una plaza. Foto: shutterstock

PAMI, la obra social más grande del país, mantiene vigente en septiembre su programa de Residencias de Larga Estadía (RLE), que permite a personas mayores acceder a geriátricos gratuitos. Este beneficio está destinado a afiliados que, por motivos de salud, dependencia o falta de contención familiar, no pueden continuar viviendo solos en sus hogares.

Las residencias pueden ser propias o conveniadas, y ofrecen alojamiento, alimentación, atención médica las 24 horas, acompañamiento terapéutico y actividades recreativas. El objetivo es garantizar un entorno seguro y digno para quienes requieren cuidados permanentes.

¿Quiénes pueden acceder a las residencias?

Según PAMI, pueden solicitar una plaza en residencia geriátrica gratuita los afiliados que cumplan alguno de estos criterios:

  • Personas mayores de 60 años con dependencia total o parcial para actividades básicas (como higiene, movilidad o alimentación)
  • Afiliados sin familiares que puedan brindar cuidados o supervisión en el hogar
  • Adultos mayores que, por indicación médica, necesiten atención permanente en un entorno especializado
Pami
PAMI cuenta con algunas residencias para personas mayores.

¿Cómo se inicia el trámite?

El trámite para ingresar a una residencia geriátrica gratuita de PAMI comienza con una consulta médica. El afiliado debe acudir a su médico de cabecera, quien evaluará su estado de salud y, si lo considera necesario, lo derivará al equipo interdisciplinario de PAMI. Este equipo realiza una evaluación socio-sanitaria en el domicilio, teniendo en cuenta las condiciones médicas, sociales y habitacionales de la persona mayor. Si el dictamen es favorable, PAMI gestiona el ingreso a una residencia, sujeto a la disponibilidad de plazas en la zona.

¿Dónde se hace el trámite?

  • Presencial: en cualquier agencia de PAMI
  • Telefónico: llamando al 138, línea gratuita “PAMI Escucha”
  • Online: desde el sitio oficial pami.org.ar

Documentación necesaria

  • DNI actualizado
  • Credencial de afiliación a PAMI
  • Historia clínica y estudios recientes
  • Informes médicos complementarios (si los hubiera)
  • Informe social (si intervino un trabajador social)

Contar con toda la documentación agiliza el proceso y evita demoras en la asignación de la plaza.

