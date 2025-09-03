PAMI ofrece geriátricos gratuitos: cómo acceder a una residencia para personas mayores

PAMI , la obra social más grande del país, mantiene vigente en septiembre su programa de Residencias de Larga Estadía (RLE), que permite a personas mayores acceder a geriátricos gratuitos. Este beneficio está destinado a afiliados que, por motivos de salud, dependencia o falta de contención familiar, no pueden continuar viviendo solos en sus hogares.

Las residencias pueden ser propias o conveniadas, y ofrecen alojamiento, alimentación, atención médica las 24 horas, acompañamiento terapéutico y actividades recreativas. El objetivo es garantizar un entorno seguro y digno para quienes requieren cuidados permanentes.

¿Cómo se inicia el trámite?

El trámite para ingresar a una residencia geriátrica gratuita de PAMI comienza con una consulta médica. El afiliado debe acudir a su médico de cabecera, quien evaluará su estado de salud y, si lo considera necesario, lo derivará al equipo interdisciplinario de PAMI. Este equipo realiza una evaluación socio-sanitaria en el domicilio, teniendo en cuenta las condiciones médicas, sociales y habitacionales de la persona mayor. Si el dictamen es favorable, PAMI gestiona el ingreso a una residencia, sujeto a la disponibilidad de plazas en la zona.

¿Dónde se hace el trámite?

Presencial: en cualquier agencia de PAMI

Telefónico: llamando al 138, línea gratuita “PAMI Escucha”

Online: desde el sitio oficial pami.org.ar

Documentación necesaria

DNI actualizado

Credencial de afiliación a PAMI

Historia clínica y estudios recientes

Informes médicos complementarios (si los hubiera)

Informe social (si intervino un trabajador social)

Contar con toda la documentación agiliza el proceso y evita demoras en la asignación de la plaza.