Plazo fijo en septiembre: bancos ofrecen tasas de hasta el 55% tras la desregulación del BCRA

Con tasas de interés de hasta el 55%, el plazo fijo se posiciona como alternativa para proteger ahorros en pesos.

MDZ Dinero

La competencia entre bancos redefine el plazo fijo: cada entidad ajusta sus tasas para captar ahorristas. Foto: Shutterstock

La desregulación de las tasas mínimas por parte del Banco Central abrió un nuevo escenario para los depósitos a plazo fijo. En septiembre, los bancos ajustaron sus ofertas y algunos ya superan el 50% de tasa nominal anual (TNA), lo que vuelve a posicionar esta herramienta como una opción atractiva para quienes buscan preservar el valor de sus ahorros en pesos.

La diferencia entre entidades es significativa: mientras algunos bancos tradicionales mantienen tasas de interés por debajo del 45%, los digitales y regionales lideran el ranking con rendimientos que alcanzan el 55%. Esto implica que un depósito de $1.000.000 puede generar entre $37.000 y $45.000 en solo 30 días, dependiendo del banco.

Con rendimientos de hasta el 55%, el plazo fijo vuelve a ser opci&oacute;n para proteger ahorros en pesos. Foto: Freepik

Con rendimientos de hasta el 55%, el plazo fijo vuelve a ser opción para proteger ahorros en pesos. Foto: Freepik

¿Dónde conviene invertir?

Entre los bancos que ofrecen las tasas más altas se destacan Reba y Banco CMF, ambos con una TNA del 55%. Les siguen Banco Meridian (54,25%), Banco BICA, Banco Voii, Banco de Corrientes y Provincia de Tierra del Fuego, todos con 54%.

En el segmento medio, aparecen Banco Mariva (53%), Banco Córdoba (52%), Banco del Sol (51%) y Banco Hipotecario (49,5%). Mientras tanto, entidades como Banco Nación, Macro, Credicoop e ICBC se ubican en torno al 47%.

Por debajo del promedio, figuran Banco Santander (38%), Banco de Formosa (32%) y Banco Masventas (30%), con rendimientos que no alcanzan a cubrir la inflación mensual estimada.

Banco por banco: las tasas de interés del 5 de septiembre

  • Banco CMF – 55%

  • Reba – 55%

  • Banco Meridian – 54,25%

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego – 54%

  • Banco Voii – 54%

  • Crédito Regional – 54%

  • Banco de Corrientes – 54%

  • Banco BICA – 54%

  • Banco Mariva – 53%

  • Banco Córdoba – 52%

  • Banco del Sol – 51%

  • Banco Hipotecario – 49,5%

  • Banco Comafi – 49%

  • Banco ICBC – 47,7%

  • Banco Nación – 47%

  • Banco Macro – 47%

  • Banco Credicoop – 47%

  • BBVA – 45%

  • Banco Provincia – 45%

  • Banco Dino – 45%

  • Banco Galicia – 44%

  • Banco del Chubut – 42,5%

  • Bibank – 42%

  • Banco Julio – 42%

  • Banco Ciudad – 41%

  • Banco Santander – 38%

  • Banco de Formosa – 32%

  • Banco Masventas – 30%

