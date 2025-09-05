Plazo fijo en septiembre: bancos ofrecen tasas de hasta el 55% tras la desregulación del BCRA

Con tasas de interés de hasta el 55%, el plazo fijo se posiciona como alternativa para proteger ahorros en pesos.

La desregulación de las tasas mínimas por parte del Banco Central abrió un nuevo escenario para los depósitos a plazo fijo. En septiembre, los bancos ajustaron sus ofertas y algunos ya superan el 50% de tasa nominal anual (TNA), lo que vuelve a posicionar esta herramienta como una opción atractiva para quienes buscan preservar el valor de sus ahorros en pesos.

La diferencia entre entidades es significativa: mientras algunos bancos tradicionales mantienen tasas de interés por debajo del 45%, los digitales y regionales lideran el ranking con rendimientos que alcanzan el 55%. Esto implica que un depósito de $1.000.000 puede generar entre $37.000 y $45.000 en solo 30 días, dependiendo del banco.

¿Dónde conviene invertir? Entre los bancos que ofrecen las tasas más altas se destacan Reba y Banco CMF, ambos con una TNA del 55%. Les siguen Banco Meridian (54,25%), Banco BICA, Banco Voii, Banco de Corrientes y Provincia de Tierra del Fuego, todos con 54%.

En el segmento medio, aparecen Banco Mariva (53%), Banco Córdoba (52%), Banco del Sol (51%) y Banco Hipotecario (49,5%). Mientras tanto, entidades como Banco Nación, Macro, Credicoop e ICBC se ubican en torno al 47%.