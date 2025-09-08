Quini 6: resultados del domingo 7 de septiembre y el pozo acumulado que sigue creciendo

En el sorteo del Quini 6 del día domingo, hubo 24 ganadores con cinco aciertos y más de 13 millones de pesos para cada uno.

El Quini 6, en su edición 3302 realizada este domingo 7 de septiembre de 2025, puso en juego más de 4.700 millones de pesos. Aunque no se registraron ganadores en las principales categorías, en el sorteo Siempre Sale hubo premios millonarios.

En la modalidad Tradicional, se sortearon los números 28, 05, 18, 40, 39 y 19, con un pozo de más de 704 millones de pesos. No hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el premio quedó vacante. Lo mismo ocurrió en la Segunda Vuelta, donde se jugaron más de 2.845 millones de pesos y salieron los números 19, 25, 17, 18, 24 y 43.

En el sorteo del domingo se registró un ganador con seis aciertos del pozo de la modalidad “Siempre Sale” del Quini 6. Foto: Lotería de Santa Fe El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 5.200 millones de pesos. Foto: Lotería de Santa Fe

Revancha sin ganadores y Siempre Sale con premios millonarios La Revancha también quedó vacante. Los números sorteados fueron 40, 00, 38, 11, 42 y 09, y el pozo superó los 745 millones de pesos. En cambio, el Siempre Sale sí tuvo ganadores: 24 apostadores acertaron cinco números (04, 41, 03, 27, 31 y 20) y cada uno se llevó más de 13 millones de pesos.

El Quini 6 continúa siendo uno de los juegos más populares del país, con pozos que crecen semana a semana. La expectativa se renueva para el próximo sorteo, que pondrá en juego más de 5.200 millones de pesos, con chances de cambiar la vida de los participantes.