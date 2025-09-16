El beneficio de PAMI que sigue en octubre: cómo conseguir anteojos gratis
PAMI mantiene en octubre uno de sus beneficios más valorados: la entrega gratuita de anteojos para afiliados. El trámite puede gestionarse en ópticas adheridas.
PAMI confirmó que en octubre sigue vigente uno de sus beneficios más valorados por jubilados y pensionados: la entrega gratuita de anteojos recetados. El programa incluye dos pares por año, ya sean para visión cercana, lejana o bifocales, y está disponible en todo el país. La prestación busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, garantizando acceso visual sin costo.
Para acceder, el afiliado debe realizar una consulta oftalmológica dentro de la cartilla de PAMI. El profesional emitirá una Orden Médica Electrónica (OME), que tiene una validez de 150 días. Con esa receta, se puede acudir a cualquier óptica adherida, elegir el modelo de armazón y gestionar la entrega sin pagar nada. El trámite también puede ser realizado por familiares o apoderados si el afiliado no puede trasladarse.
PAMI: qué se necesita para acceder al beneficio
Además de la receta médica, se requiere tener la credencial de PAMI vigente y, en algunos casos, presentar el DNI. Las ópticas adheridas pueden consultarse en el sitio oficial de PAMI, filtrando por localidad. El proceso es gratuito y no requiere autorización previa, siempre que se cumplan los requisitos básicos.
Este beneficio se suma a otros servicios que siguen activos en octubre, como los talleres UPAMI, las colonias recreativas y la entrega de medicamentos gratuitos. La continuidad de la entrega de anteojos refuerza el compromiso de PAMI con el bienestar integral de sus afiliados, especialmente en un contexto económico donde cada ayuda cuenta.