El beneficio de PAMI que sigue en octubre: cómo conseguir anteojos gratis

PAMI mantiene en octubre uno de sus beneficios más valorados: la entrega gratuita de anteojos para afiliados. El trámite puede gestionarse en ópticas adheridas.

El beneficio de lentes gratuitos sigue activo en octubre para afiliados de PAMI y se gestiona en ópticas adheridas.

PAMI confirmó que en octubre sigue vigente uno de sus beneficios más valorados por jubilados y pensionados: la entrega gratuita de anteojos recetados. El programa incluye dos pares por año, ya sean para visión cercana, lejana o bifocales, y está disponible en todo el país. La prestación busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, garantizando acceso visual sin costo.

Para acceder, el afiliado debe realizar una consulta oftalmológica dentro de la cartilla de PAMI. El profesional emitirá una Orden Médica Electrónica (OME), que tiene una validez de 150 días. Con esa receta, se puede acudir a cualquier óptica adherida, elegir el modelo de armazón y gestionar la entrega sin pagar nada. El trámite también puede ser realizado por familiares o apoderados si el afiliado no puede trasladarse.

Los afiliados de PAMI pueden acceder a anteojos gratis con receta médica y credencial vigente. Foto: Archivo

PAMI: qué se necesita para acceder al beneficio Además de la receta médica, se requiere tener la credencial de PAMI vigente y, en algunos casos, presentar el DNI. Las ópticas adheridas pueden consultarse en el sitio oficial de PAMI, filtrando por localidad. El proceso es gratuito y no requiere autorización previa, siempre que se cumplan los requisitos básicos.