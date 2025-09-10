PAMI confirmó novedades sobre un beneficio clave para jubilados
PAMI destacó que sigue vigente la campaña de vacunación antigripal 2025 aún en septiembre. Cómo acceder gratis.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) inició hace meses su campaña anual de vacunación contra la gripe, ofreciendo la dosis de manera gratuita a todos sus afiliados jubilados. El operativo busca llegar a la población más vulnerable con un trámite sencillo y sin requisitos complicados.
Si bien la parte más cruda del invierno parece haber quedado atrás, la vacuna antigripal todavía está disponible para aquellos que quieran colocársela teniendo en cuenta que, según los datos meteorológicos, todavía quedan frentes fríos por afrontar en distintas zonas del país.
A su vez, recomiendan que los pacientes mayores de 65 años y aquellos que padezcan alguna enfermedad que los ponga en riesgo, deben tener colocada la vacuna para prevenir riesgos.
Quiénes pueden vacunarse gratis con PAMI
Los grupos que tienen acceso garantizado a la vacuna son:
-
Personas mayores de 65 años.
Mujeres embarazadas.
Niños y niñas entre 6 y 24 meses.
Afiliados menores de 65 años con factores de riesgo, siempre que presenten una indicación médica.
Cómo recibir la vacuna antigripal gratis
El procedimiento no requiere turno previo ni receta en la mayoría de los casos. Los pasos son los siguientes:
-
Verificar qué farmacias están habilitadas o llamar al 138, opción 0.
Acudir a una farmacia de la Red PAMI.
Presentar el DNI y la credencial de afiliación, ya sea en formato físico o digital.
En el caso de los menores de 65 años con condiciones de riesgo, mostrar la orden médica correspondiente.
La vacuna es totalmente gratuita y ninguna farmacia puede cobrar por la aplicación. Tampoco es necesario solicitar turno, aunque se recomienda consultar disponibilidad antes de concurrir para evitar demoras.
La campaña apunta a prevenir complicaciones que puede generar la gripe en personas mayores, en niños pequeños y en quienes presentan enfermedades crónicas. PAMI insiste en que la vacunación es la herramienta más efectiva para proteger la salud en estos grupos de riesgo.