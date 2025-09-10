PAMI confirmó novedades sobre un beneficio clave para jubilados

PAMI destacó que sigue vigente la campaña de vacunación antigripal 2025 aún en septiembre. Cómo acceder gratis.

La vacuna de PAMI para sus afiliados.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) inició hace meses su campaña anual de vacunación contra la gripe, ofreciendo la dosis de manera gratuita a todos sus afiliados jubilados. El operativo busca llegar a la población más vulnerable con un trámite sencillo y sin requisitos complicados.

Si bien la parte más cruda del invierno parece haber quedado atrás, la vacuna antigripal todavía está disponible para aquellos que quieran colocársela teniendo en cuenta que, según los datos meteorológicos, todavía quedan frentes fríos por afrontar en distintas zonas del país.

A su vez, recomiendan que los pacientes mayores de 65 años y aquellos que padezcan alguna enfermedad que los ponga en riesgo, deben tener colocada la vacuna para prevenir riesgos.

Quiénes pueden vacunarse gratis con PAMI Los grupos que tienen acceso garantizado a la vacuna son:

Personas mayores de 65 años.

Mujeres embarazadas.

Niños y niñas entre 6 y 24 meses.

Afiliados menores de 65 años con factores de riesgo, siempre que presenten una indicación médica.