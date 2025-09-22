El "Colapinto" de Lavalle y funcionario de PAMI que quiere ser senador

Figura segundo en la lista de senadores provinciales por el Frente La Libertad Avanza por la primera sección electoral. Spoiler: entrará a la Legislatura. Lucas Emiliano Fosco, fanático de correr carreras de auto- por eso en algunos sectores bromean con que es el Colapinto de Lavalle - y funcionario clave del PAMI, será una figura central de los libertarios mendocinos en los próximos meses.

Las listas locales del Frente La Libertad Avanza, se armaron con la mayoría de Cambia Mendoza y un porcentaje del 30% del partido La Libertad Avanza, por lo tanto para la Legislatura como para los Concejos Deliberantes, los libertarios quedaron segundos en los listados. Ese es el lugar entrable que tiene Fosco y que el director del PAMI, David Litvinchuk,milita en sus propias redes. Aunque el lavallino reporta directamente a su jefe político, el presidente de La Libertad Avanza local, Facundo Correa Llano.

Es el hombre de confianza del diputado nacional dentro del PAMI, que es el organismo que el legislador maneja. Su función es ser el coordinador de Políticas Sociales. Pero es mucho más que eso. "Es el comisario" dentro del organismo, cuentan dentro desde ese espacio. Es quien decide quien se traslada de lugar o no, entre otros temas centrales.

Lucas Fosco es un médico traumatólogo. Era prestador de PAMI pero cuando Javier Milei llegó al poder su vida cambió. Su familia es dueña de una farmacia en Costa de Araujo. Prestaba sus servicios a la obra social como así también parte de su familia ya que varios de sus miembros se dedican al rubro salud.

En Lavalle , comenzó a militar en La Libertad Avanza y a estrechar lazos con Correa Llano cuando éste tomó el poder del partido en Mendoza hace más de un año y se convirtió en el titular de Políticas Sociales de PAMI , reemplazando a la estructura que había armado la exlibertaria Lourdes Arrieta.

Además, colocó gente de su confianza dentro del organismo, incluso a personas de su departamento. El 17 de julio pasado se conoció que la titular del PAMI Lavalle iba a conducir Las Heras y quien estaba a cargo de esa agencia se iba a Lavalle. Esta situación de cambio se dio la oficina lasherina, que es una de las más grandes de la provincia.

María de los Ángeles Federici, de la agencia de Lavalle pasó a ocupar el cargo de titular de Las Heras. En tanto, Carlos Sebastián Romera, se fue de Las Heras a Lavalle. La mujer es una abogada, que hasta hace poco tiempo tenía su estudio arriba de la farmacia de Fosco en Lavalle. Es decir, del edificio en el que también hay un laboratorio que está a cargo de la cuñada de Fosco. Los Fosco son conocidos en el departamento como de tradición de militancia radical. Lucas Fosco es vocal del Consejo Provincial de La Libertad Avanza.

Los ojos de Correa Llano en el PAMI

Aunque desde el amplio espectro político se dice que La Libertad Avanza "no tiene gente" en Mendoza, en referencia a la falta de dirigentes de peso y formación, Fosco no entra en esa clasificación. Correa Llano confía totalmente en él y a pesar de que Litvinchuk es del director del PAMI, el rol político del médico traumatólogo es muchísimo más relevante.

Cuentan dentro del organismo que: "Fosco es quién decide el traslado y movimiento del personal". De hecho molestó la situación que se dio en el PAMI el jueves pasado. La gran adhesión, cercana al 100% de la medida de fuerza que decidieron los trabajadores a nivel nacional que consistió en un cese de actividades de 11 a 12 en medida de protesta por la ausencia de mesa paritaria para discutir aumentos salariales.

medida de fuerza PAMI2

medida de fuerza en el pami

Su próximo paso será convertirse en senador provincial por el Frente La Libertad Avanza. Pero los rumores dicen algo más: en 2027 son las elecciones ejecutivas y hay quienes aseguran que el funcionario se ve a sí mismo como un posible candidato a intendente en Lavalle, de donde es nacido y criado.

Falta mucho tiempo para ese momento, pero si lo consigue, competirá seguramente, entre otros, contra Edgardo González, el actual intendente de Lavalle, peronista, que tiene la posibilidad e ir por otro mandato.

Habrá que ver qué pasa dentro de dos años y si en Mendoza, el Frente La Libertad Avanza como tal, sigue en pie.