El nuevo reemplazo en el PAMI que confirma el poder de Facundo Correa Llano

Fosco, actual director de Políticas Sociales de PAMI es médico traumatólogo, y su familia es dueña de una farmacia en Costa de Araujo. Fue prestador de la obra social como así también parte de su familia ya que varios de sus miembros se dedican al rubro salud.

Designación PAMI Federici

Designación del PAMI Romera

PAMI: fuertes multas por orden judicial

El PAMI Mendoza también en este momento está atravesando una situación judicial que involucra a sus autoridades. Es una denuncia que hicieron los abogados Marisa Uceda y Carlos Blanco, representando a Jubypen (Jubilados y Pensionados de Mendoza). Se trata un recurso de amparo y medidas precautorias contra la quita de medicamentos de PAMI. La denuncia fue hecha ante el Juzgado Federal de Mendoza N° 2. El 26 de diciembre del año pasado, la Justicia obligó a restablecer el plan.

En enero, ante el incumplimiento de la institución, se solicitó que se aplicara una multa que era de 100.000 pesos diarios. Así se lo manifestó Uceda a MDZ, "Después de la audiencia de conciliación donde las autoridades no pudieron explicar por qué no restituían los medicamentos, se aumentó a 300.000 pesos diarios".En el mes de mayo aumentó a 500.000 pesos diarios y se autorizó poder avanzar sobre el patrimonio de Litvinchuk. Ahora, Uceda y Blanco están pidiendo que se ejecute la multa contra el director del PAMI.

A principios de diciembre de 2024 el PAMI decidió restringir la cantidad de afiliados que acceden a cinco medicamentos gratis por mes. Es que a partir de ese momento, las personas jubiladas que requirieron una cobertura del 100% en los remedios deberán gestionar el “subsidio social”, un trámite que impone requisitos que hasta el momento no eran exigidos

En la práctica el nuevo esquema significa una restricción ya que muchas personas que hasta el momento accedían a medicamentos gratis ya no lo pueden hacer.Entre los requerimientos para tramitar el nuevo “subsidio social”, se exige que el beneficiario no perciba más de la mínima, no esté afiliado a una prepaga y no tenga un automóvil de menos de 10 años.

La marcha hacia el PAMI

Asociaciones de jubilados y otras organizaciones sociales marcharon este miércoles 23 por el centro de la Ciudad de Mendoza hasta la sede del PAMI para reclamar por la entrega de medicamentos subsidiados.

La tradicional ronda de jubilados que se realiza todos los miércoles en la Plaza San Martín se trasladó este mediodía a la sede de la delegación regional del PAMI, ubicada en calle Belgrano del centro mendocino.