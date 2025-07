Caos en la entrega de pañales del PAMI en Mendoza: ¿qué sucedió?

El PAMI cambió su modalidad de entrega de pañales: ahora los lleva a los domicilio de sus afiliados, es decir a las personas adultas mayores que lo requieran, en lugar de que tengan que buscarlos en la farmacia. Pero mientras tanto hay caos en algunas delegaciones del país como Mendoza, porque a mucha gente no les han llegado.

El problema es que no están cargados correctamente los domicilios de muchas personas que los necesitan en las agencias del PAMI y en la espera, han tenido que salir a comprar de manera particular porque los pañales no los han recibido en sus respectivas casas. Los casos abundan, de hecho, hay gente que a pesar de tener internación domiciliaria hace un año, cuando cambió la modalidad dejaron de tener acceso a los pañales porque no les llegan a sus casas como dice la nueva disposición.

Con el frío, largas colas para reclamar pañales Es lunes 30 de junio y hace frío. Mucho frío, más de lo esperado, después de una nevada en toda Mendoza, incluida la zona urbana y que fue declarada como "ola polar". Sin embargo en Urbano Express, que queda en Godoy Cruz, hay gente haciendo cola. Es que se trata del proveedor asignado por PAMI para entregar los pañales y cómo a muchas personas adultas no les han llegado a sus domicilios, fueron directamente a buscarlos ahí pero no se los dieron porque PAMI no los tiene registrados.

Esa empresa tiene una única dirección en Mendoza, - fue elegido por PAMI Nación como único proveedor -entonces muchas personas decidieron ir ahí para efectuar sus reclamos. "La mayoría de los afiliados que usaban pañales los han tenido que comprar. Estamos haciendo una fila aquí para preguntar porque nuestros padres o abuelos no han recibido nada, y parece que tampoco desde Nación han enviado las guías", le contó a MDZ María del Carmen, quien estaba esperando sus pañales y a quien le dijeron "que estaban en el depósito" de Urbano Express.

Algunas personas fueron y vinieron hacia la sede del PAMI que les correspondía. El problema es que cuando la agencia del PAMI queda lejos del proveedor, ser una persona adulta mayor, tener que ir y volver para hacer reclamos, con el frío, muchas veces en soledad y con transporte público como medio complica la vida cotidiana.