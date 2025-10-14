Nuevo pago de PAMI: jubilados que cumplan estos requisitos recibirán un bono destinado a alimentos
PAMI entregará un subsidio de alimentos a aquellos afiliados que cumplan con un requisito específico.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó que continúa otorgando una ayuda económica mensual a sus afiliados diagnosticados con celiaquía, destinada a la compra de harinas y premezclas libres de gluten. El beneficio, regulado por el Ministerio de Salud de la Nación, asciende actualmente a $44.108,08, valor vigente desde mayo de 2025.
La suma se actualiza cada seis meses según la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que publica el Indec, y equivale al 27,5% de su valor para una persona adulta. La próxima actualización está prevista para noviembre.
Quiénes pueden solicitar la ayuda de PAMI
Pueden acceder los afiliados de PAMI con diagnóstico de enfermedad celíaca confirmado. El trámite puede ser realizado por la persona titular, su apoderado o un familiar.
Documentación requerida
DNI (original y copia).
Credencial de afiliación.
Último recibo de cobro.
Historia clínica con sintomatología y diagnóstico.
Resultados serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio).
Resultados histopatológicos (biopsia de endoscopía digestiva).
Certificación médica de enfermedad celíaca emitida por especialista.
Cómo realizar el trámite
El trámite puede gestionarse de forma online, desde el celular, tablet o computadora, ingresando al portal oficial de PAMI. También puede hacerse de manera presencial, con turno previo, en la agencia más cercana.
Esta asistencia económica busca garantizar el acceso a alimentos libres de gluten para los afiliados que no pueden consumir productos con TACC, en cumplimiento con la Ley de Enfermedad Celíaca N° 26.588, modificada por la Ley N° 27.196 y reglamentada por el Decreto 218/2023.