Mi PAMI: trámites que se pueden realizar desde casa con el celular
Con la aplicación oficial de PAMI, los afiliados pueden hacer gestiones, ver recetas y credenciales desde el celular.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) incorporó nuevas herramientas digitales para facilitar la gestión de trámites sin necesidad de acudir a una oficina. A través de la aplicación Mi PAMI, los afiliados pueden acceder a servicios clave desde el celular, de manera rápida, gratuita y segura.
La aplicación que simplifica la gestión de los afiliados
Disponible para dispositivos Android e iOS, Mi PAMI permite consultar turnos médicos, credenciales digitales y recetas electrónicas. Además, se pueden descargar comprobantes de afiliación, actualizar datos personales y revisar el historial de prestaciones médicas. Su uso es simple: solo se necesita ingresar con el número de afiliado y una contraseña creada en la primera sesión.
Qué ofrece la nueva versión de Mi PAMI
La app oficial e gratuita permite:
- Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas directamente desde la aplicación o el portal web.
- Ver la credencial digital del afiliado y la de su grupo familiar.
- Acceder a la cartilla médica personalizada, ver proveedores e instituciones de salud (datos, dirección, horario)
- Sacar turnos para atención en agencias PAMI.
- Gestionar trámites web desde la misma plataforma, con sincronización entre la app y el portal.
- Consultar datos personales y los del médico de cabecera.
- Contactarse con PAMI Escucha, emergencias o usar el chatbot PAME vía WhatsApp.
Además, PAMI asegura que los datos entre la app y el portal web están sincronizados: si ingresás desde cualquiera de los dos, verás la misma información.
Con esta digitalización, el organismo busca mejorar la atención y reducir la burocracia. De esta forma, los afiliados pueden resolver gestiones desde su hogar, sin demoras y con mayor comodidad, especialmente los adultos mayores que priorizan la atención remota.