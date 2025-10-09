Presenta:

Sociedad

|

PAMI

Mi PAMI: trámites que se pueden realizar desde casa con el celular

Con la aplicación oficial de PAMI, los afiliados pueden hacer gestiones, ver recetas y credenciales desde el celular.

MDZ Sociedad

La app Mi PAMI permite consultar recetas electrónicas, credenciales digitales y cartilla médica desde el celular. Foto: Archivo

La app Mi PAMI permite consultar recetas electrónicas, credenciales digitales y cartilla médica desde el celular. Foto: Archivo

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) incorporó nuevas herramientas digitales para facilitar la gestión de trámites sin necesidad de acudir a una oficina. A través de la aplicación Mi PAMI, los afiliados pueden acceder a servicios clave desde el celular, de manera rápida, gratuita y segura.

La aplicación que simplifica la gestión de los afiliados

Disponible para dispositivos Android e iOS, Mi PAMI permite consultar turnos médicos, credenciales digitales y recetas electrónicas. Además, se pueden descargar comprobantes de afiliación, actualizar datos personales y revisar el historial de prestaciones médicas. Su uso es simple: solo se necesita ingresar con el número de afiliado y una contraseña creada en la primera sesión.

Te Podría Interesar

PAMI (1 de 13)
Con la aplicaci&oacute;n oficial de PAMI, los afiliados pueden hacer gestiones, ver recetas y credenciales desde el celular.

Con la aplicación oficial de PAMI, los afiliados pueden hacer gestiones, ver recetas y credenciales desde el celular.

Qué ofrece la nueva versión de Mi PAMI

La app oficial e gratuita permite:

  • Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas directamente desde la aplicación o el portal web.
  • Ver la credencial digital del afiliado y la de su grupo familiar.
  • Acceder a la cartilla médica personalizada, ve­r proveedores e instituciones de salud (datos, dirección, horario)
  • Sacar turnos para atención en agencias PAMI.
  • Gestionar trámites web desde la misma plataforma, con sincronización entre la app y el portal.
  • Consultar datos personales y los del médico de cabecera.
  • Contactarse con PAMI Escucha, emergencias o usar el chatbot PAME vía WhatsApp.

Además, PAMI asegura que los datos entre la app y el portal web están sincronizados: si ingresás desde cualquiera de los dos, verás la misma información.

Con esta digitalización, el organismo busca mejorar la atención y reducir la burocracia. De esta forma, los afiliados pueden resolver gestiones desde su hogar, sin demoras y con mayor comodidad, especialmente los adultos mayores que priorizan la atención remota.

Archivado en

Notas Relacionadas