Subsidio social de PAMI: cómo tramitar el beneficio para obtener medicamentos gratis

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) ofrece a sus afiliados la posibilidad de acceder a medicamentos sin cargo a través del Subsidio por Razones Sociales, un beneficio destinado a quienes no pueden afrontar el costo de sus tratamientos. Este programa garantiza una cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios para los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos.

El subsidio está dirigido a afiliados que acrediten una situación económica vulnerable. Para ser beneficiario, se deben cumplir las siguientes condiciones:

PAMI contempla una vía de excepción para los afiliados que no cumplan completamente con los puntos anteriores, pero que demuestren que el costo de sus medicamentos representa el 15% o más de sus ingresos.

La receta electrónica emitida por el médico de cabecera es uno de los requisitos para acceder al subsidio. Foto: Archivo

En ese caso, se podrá solicitar el subsidio presentando un informe social, la escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y una revalidación médica.

Además, los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, aunque deben realizar igualmente el trámite correspondiente.

Cómo solicitar el subsidio

El trámite puede realizarlo el afiliado, su apoderado o un familiar. Para hacerlo se necesita:

Documento Nacional de Identidad

Receta electrónica emitida por el médico de cabecera o especialista, con el diagnóstico detallado

En caso de necesitar más de cuatro medicamentos, el formulario de medicamentos firmado por el médico de PAMI.

El trámite se puede realizar de manera virtual, desde el celular, la computadora o una tablet, ingresando al portal oficial de PAMI. También se puede gestionar de forma presencial en las agencias habilitadas, solicitando un turno previo.

Renovación del beneficio

No es necesario renovar el subsidio de forma periódica mientras el afiliado siga cumpliendo los requisitos. PAMI realiza controles automáticos para verificar la vigencia del beneficio.