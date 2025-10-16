PAMI: cómo solicitar un traslado gratuito para jubilados que necesitan ir al médico

PAMI reveló cómo hacer para pedir un traslado sin costo para los afiliados que así lo requieran para obtener atención médica.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brinda a sus afiliados un servicio de traslado sin costo destinado a aquellas personas que, por motivos de salud o movilidad reducida, no puedan desplazarse por sus propios medios para asistir a consultas, estudios, tratamientos o controles médicos.

Se trata de una medida clave que ofrece PAMI ya que muchos de sus afiliados son adultos mayores que no pueden movilizarse por sus propios medios al encontrarse en soledad o lejos de su tutor en momentos en los que requieren una atención médica.

Quiénes pueden solicitar el servicio de PAMI Este beneficio está dirigido a los afiliados de PAMI que presenten dificultades físicas o de salud que les impidan movilizarse por su cuenta. El pedido puede ser gestionado por el propio afiliado, un familiar o un apoderado, y debe realizarse con un mínimo de 48 horas hábiles de anticipación respecto al turno médico programado.

Documentación necesaria

Para que el traslado sea autorizado, se deben presentar los siguientes documentos: