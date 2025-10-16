PAMI: cómo solicitar un traslado gratuito para jubilados que necesitan ir al médico
PAMI reveló cómo hacer para pedir un traslado sin costo para los afiliados que así lo requieran para obtener atención médica.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brinda a sus afiliados un servicio de traslado sin costo destinado a aquellas personas que, por motivos de salud o movilidad reducida, no puedan desplazarse por sus propios medios para asistir a consultas, estudios, tratamientos o controles médicos.
Se trata de una medida clave que ofrece PAMI ya que muchos de sus afiliados son adultos mayores que no pueden movilizarse por sus propios medios al encontrarse en soledad o lejos de su tutor en momentos en los que requieren una atención médica.
Te Podría Interesar
Quiénes pueden solicitar el servicio de PAMI
Este beneficio está dirigido a los afiliados de PAMI que presenten dificultades físicas o de salud que les impidan movilizarse por su cuenta. El pedido puede ser gestionado por el propio afiliado, un familiar o un apoderado, y debe realizarse con un mínimo de 48 horas hábiles de anticipación respecto al turno médico programado.
Documentación necesaria
Para que el traslado sea autorizado, se deben presentar los siguientes documentos:
Documento Nacional de Identidad (DNI).
Credencial de afiliación a PAMI.
Orden médica de traslado emitida por el profesional tratante.
Comprobante del turno o cita médica.
Formulario de solicitud de traslado programado, completado por el médico, donde se detallen las condiciones y características del traslado.
En los casos en que el recorrido supere los 30 kilómetros (ida y vuelta), se requiere una Orden de Prestación previamente autorizada.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, cuando el traslado requiera asistencia médica o el uso de oxígeno, también se puede gestionar directamente en la agencia de PAMI presentando un resumen de la historia clínica.
Cómo realizar el trámite
El servicio puede solicitarse por varias vías:
-
En línea, a través del sitio web oficial de PAMI, en la sección “Traslados Programados”.
De manera presencial, en la agencia o Unidad de Gestión Local correspondiente.
Por teléfono, en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, llamando al 0800-222-0381 en días hábiles, de 7 a 15 horas, al menos dos días antes del turno.
En el resto del país, el trámite puede gestionarse directamente con el prestador de servicios asignado, que figura en la cartilla nacional de PAMI.
Un dato clave a tener en cuenta es que cuando el traslado de ida y vuelta no supera los 30 kilómetros, el prestador coordina directamente con el afiliado la fecha y el horario del servicio. Si el traslado supera los 30 kilómetros, es necesario obtener una autorización previa en la agencia o Unidad de Gestión Local.
En los casos de derivaciones médicas hacia otras localidades por falta de especialistas o infraestructura, la autorización se gestiona a través del Centro Operativo Derivador (CODE) de PAMI.