Una delegación del PAMI se quedó sin internet y hay problemas de atención

La oficina del PAMI de Las Heras se quedó sin internet. Reprograman turnos y hay incertidumbre.

MILAGROS LOSTES - MDZ

Los afiliados del PAMI tienen problemas desde hace tiempo y ahora se suma uno nuevo: la delegación de Las Heras se quedó sin internet y por eso hay dificultades para atender a las personas que realizan trámites.

El corte se produjo por falta de pago los empleados de la delegación deben enfrentar la queja de los afiliados. Internamente hay reprogramación de turnos y gestiones. La duda está sobre el futuro.

Recientemente fue nombrado como jefe Administrativo Contable de la agencia Las Heras Cristian Ongaro, que no está en la delegación a pesar de su función específica. Según cuentan, es algo que ocurre frecuentemente: muchos responsables de delegaciones se quedan en la sede central de calla Belgrano.

En la oficina de Las Heras hay bronca por parte de los afiliados.

