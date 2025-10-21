ARCA simplifica la importación de fertilizantes y enmiendas: qué cambia desde ahora
ARCA moderniza los trámites de importación al incorporar fertilizantes y enmiendas al sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo sistema digital para la importación de fertilizantes y enmiendas, incorporando estos trámites al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA). La medida, publicada a través de la Resolución General 5773/25 en el Boletín Oficial, busca unificar procesos y reducir los tiempos de gestión.
A partir de esta actualización, la Dirección General de Aduanas podrá liberar la mercadería sin requerir documentos adicionales, siempre que se cumpla con las declaraciones exigidas. Los importadores podrán tramitar el “Aviso de Importación” y la “Autorización de Importación” directamente en línea, mediante un sistema integrado con los organismos competentes.
ARCA: menos burocracia y mayor control
Hasta ahora, el proceso de importación de fertilizantes requería múltiples certificados y aprobaciones por separado del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Aduana. Con la nueva disposición, esos pasos se simplifican: se eliminan autorizaciones duplicadas y se agilizan las verificaciones sanitarias y de calidad, manteniendo los estándares vigentes.
Según explicó el organismo, la medida busca “garantizar un proceso más ágil y transparente”, fortaleciendo el control aduanero y sanitario mediante herramientas digitales. Esto permitirá una mejor trazabilidad de los productos y reducirá el margen de error o demora en los procedimientos.
Impacto en el comercio exterior
La implementación de esta resolución representa un beneficio para las empresas importadoras del sector agroindustrial. Además de reducir costos y tiempos operativos, refuerza la cooperación entre los organismos públicos. En un contexto de modernización aduanera, la medida se alinea con los objetivos de digitalización y simplificación administrativa impulsados por ARCA.