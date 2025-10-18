ARCA: últimos días para pagar el monotributo correspondiente a octubre

ARCA recordó que las personas adheridas al monotributo tienen tiempo hasta el 20 de octubre para realizar el pago mensual y evitar recargos o sanciones.

El vencimiento del monotributo de octubre opera el próximo 20 y puede abonarse online o de forma presencial. Foto: Walter Moreno/MDZ

El próximo 20 de octubre vence el pago mensual del monotributo, correspondiente al período fiscal de este mes. Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) recordaron que los contribuyentes tienen tiempo hasta esa fecha para abonar el importe y evitar recargos o inconvenientes administrativos.

El pago se puede realizar de manera online a través del sitio oficial de ARCA, ingresando con clave tributaria. Una vez dentro, el sistema permite generar el boleto electrónico (VEP) o realizar el pago mediante Home Banking, billeteras virtuales o débito automático. La opción de débito es una de las más elegidas por los contribuyentes, ya que garantiza que el pago se acredite en término cada mes.

afip monotributo clave fiscal web (3).JPG ARCA advirtió que el atraso en el pago puede generar intereses y afectar la condición de contribuyente cumplidor. MDZ También es posible abonar de forma presencial en las sucursales habilitadas de Pago Fácil, Rapipago y algunos bancos. En todos los casos, se recomienda conservar el comprobante para futuras verificaciones o descargos ante el organismo.

Qué sucede si no se abona el monotributo a tiempo ARCA recordó que el incumplimiento en la fecha límite puede generar intereses y afectar la condición de “cumplidor” del contribuyente. Además, el atraso reiterado puede derivar en la suspensión temporal del CUIT, impidiendo la emisión de facturas hasta regularizar la situación.