ARCA: últimos días para pagar el monotributo correspondiente a octubre
ARCA recordó que las personas adheridas al monotributo tienen tiempo hasta el 20 de octubre para realizar el pago mensual y evitar recargos o sanciones.
El próximo 20 de octubre vence el pago mensual del monotributo, correspondiente al período fiscal de este mes. Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) recordaron que los contribuyentes tienen tiempo hasta esa fecha para abonar el importe y evitar recargos o inconvenientes administrativos.
El pago se puede realizar de manera online a través del sitio oficial de ARCA, ingresando con clave tributaria. Una vez dentro, el sistema permite generar el boleto electrónico (VEP) o realizar el pago mediante Home Banking, billeteras virtuales o débito automático. La opción de débito es una de las más elegidas por los contribuyentes, ya que garantiza que el pago se acredite en término cada mes.
También es posible abonar de forma presencial en las sucursales habilitadas de Pago Fácil, Rapipago y algunos bancos. En todos los casos, se recomienda conservar el comprobante para futuras verificaciones o descargos ante el organismo.
Qué sucede si no se abona el monotributo a tiempo
ARCA recordó que el incumplimiento en la fecha límite puede generar intereses y afectar la condición de “cumplidor” del contribuyente. Además, el atraso reiterado puede derivar en la suspensión temporal del CUIT, impidiendo la emisión de facturas hasta regularizar la situación.
Con este nuevo vencimiento, el organismo provincial busca mantener al día las obligaciones fiscales de los monotributistas, quienes podrán consultar el detalle de su deuda o historial de pagos desde el portal oficial. Es importante cumplir dentro del plazo para evitar sanciones y mantener los beneficios asociados al régimen simplificado.