ARCA: la gran cifra que deberán abonar los monotributistas antes de fin de mes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) informó nuevas obligaciones para los contribuyentes del régimen de monotributo . En esta oportunidad, el organismo estableció que ciertos monotributistas deberán realizar un importante pago antes del 20 de octubre , con el fin de mantenerse al día y evitar sanciones.

El anuncio afecta principalmente a los contribuyentes de las categorías más altas del monotributo , en especial a los inscriptos en la categoría K , quienes deberán afrontar montos que superan ampliamente los 300.000 pesos y, en algunos casos, llegan a más de un millón.

Para los prestadores de servicios , el pago total asciende a 1.208.890,60 pesos , mientras que para quienes se dedican a la venta de bienes , el monto a abonar es de 525.732,01 pesos .

Estas cifras incluyen el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la contribución a la obra social.

Los valores corresponden al período comprendido entre agosto de 2025 y febrero de 2026 , en línea con la actualización semestral que aplica ARCA, basada en el índice de inflación.

arca ARCA y una obligación para los monotributistas.

Fecha límite y consecuencias del incumplimiento

El organismo recaudador fijó como fecha límite el 20 de octubre para realizar el pago sin recargos.

Quienes no cumplan dentro del plazo establecido podrían enfrentar intereses por mora e incluso la baja automática del monotributo, lo que implicaría perder los beneficios del régimen, como la posibilidad de facturar o mantener la cobertura de obra social.

Estas modificaciones reflejan la actualización de las escalas para el segundo semestre del año, ajustadas a la variación de precios y al nivel de ingresos promedio del sector.

Recomendaciones para los contribuyentes de ARCA

Revisar en qué categoría se encuentran actualmente y el monto que deben abonar.

Cumplir con el pago antes del 20 de octubre para evitar intereses o sanciones.

En caso de dificultades económicas, consultar con ARCA la posibilidad de acceder a planes de pago o facilidades de financiamiento.

Mantenerse atento a las futuras actualizaciones del régimen para no superar los topes de facturación.

La medida de ARCA busca ordenar las cuentas del régimen y actualizar los montos en función del contexto inflacionario. Sin embargo, representa un esfuerzo adicional para los monotributistas de las categorías más altas, que deberán afrontar pagos significativos en un corto plazo.