ARCA: la novedad que aplicará el organismo en todos sus trámites

ARCA confirmó en las últimas horas que habilitó formalmente el seguimiento online de todos los trámites para los contribuyentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una nueva función en su portal oficial que permite a los contribuyentes realizar un seguimiento en línea de sus trámites. Con esta herramienta, los usuarios podrán consultar el estado de sus gestiones —como presentaciones digitales, reclamos, turnos y consultas web— desde un único espacio digital.

El nuevo módulo, identificado como “Seguimiento de Trámites”, brinda información detallada sobre cada gestión, incluyendo la fecha de inicio, el estado actual y las respuestas o notificaciones emitidas por el organismo.

Cómo usar este servicio de ARCA Para utilizar este servicio es necesario ingresar con Clave Fiscal al portal de ARCA. Una vez dentro, se puede acceder a las distintas opciones disponibles en el menú lateral, entre ellas presentaciones digitales, reclamos, turnos y consultas.

Además, los usuarios que actúan como representantes podrán consultar también los trámites de las personas o entidades que representan, seleccionando la CUIT correspondiente.

arca ARCA remarcó la importancia de esta nueva medida. Desde ARCA explicaron que el objetivo de esta actualización es agilizar los tiempos de respuesta, ofrecer mayor transparencia y reducir la necesidad de realizar trámites presenciales o ingresar a múltiples plataformas.