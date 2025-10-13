ARCA definió quiénes deberán pagar el Impuesto a las Ganancias en noviembre: los montos

La Administración de Recursos de Contribuciones y Aranceles ( ARCA ) dio a conocer las nuevas escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias que comenzarán a regir a partir de noviembre. La actualización semestral contempla un incremento del 15,10 % en las deducciones personales y en las escalas progresivas, siguiendo la variación de precios registrada en la primera mitad del año.

Con esta medida, ya se conocen los nuevos umbrales salariales desde los cuales los trabajadores en relación de dependencia comenzarán a tributar.

Según el análisis del contador Marcos Felice en el Blog del Contador, los valores de las deducciones personales aplicables entre julio y diciembre de 2025 serán los siguientes:

Para la liquidación anual definitiva del período fiscal 2025 —que toma como referencia los valores vigentes al 1° de julio— los montos se elevan a:

Cálculo del impuesto a las ganancias en ARCA.

El impuesto a las ganancias se aplicaría para la cuarta categoría Foto: Freepik

Con las nuevas actualizaciones, los pisos estimados para comenzar a tributar el impuesto en noviembre serán los siguientes:

Empleado soltero sin hijos: ingreso neto de $ 2.360.180 (equivalente a $ 2.843.590 brutos)

Casado con dos hijos: $ 3.129.967 neto (aproximadamente $ 3.771.045 bruto)

Soltero con un hijo: $ 2.553.451 neto (cerca de $ 3.076.447 bruto)

Estos nuevos parámetros permitirán aliviar la carga tributaria sobre trabajadores cuyos salarios no aumentaron al mismo ritmo que la inflación.

El ajuste beneficiará principalmente a quienes no tuvieron incrementos significativos en sus haberes, ya que sus retenciones podrían disminuir o incluso desaparecer.

Algunos ejemplos ilustrativos según el análisis de Felice:

Un empleado soltero con un sueldo bruto de $ 5.000.000 verá reducida su retención mensual de $ 617.700 a $ 487.600.

Quien percibe $ 2.500.000 brutos, que hasta ahora soportaba retenciones de unos $ 12.690, dejará de tributar.

Un trabajador casado con dos hijos que gana $ 3.000.000 bruto también dejará de pagar Ganancias (antes se le descontaban $ 10.600).

Con estas actualizaciones, ARCA busca mantener el equilibrio entre los incrementos salariales y la presión fiscal, en un contexto de alta inflación. Las modificaciones en las escalas de Ganancias y en el Monotributo tendrán impacto directo tanto en los trabajadores como en los pequeños contribuyentes, marcando un nuevo escenario tributario para el cierre del año.