Pañales gratuitos de PAMI: cada cuánto hay que renovar la solicitud

PAMI recordó a sus afiliados la importancia de renovar la orden médica para seguir recibiendo los pañales gratuitos a domicilio.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa entregando los Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D) de manera gratuita a sus afiliados, mediante un sistema de distribución directo al domicilio. Esta modalidad busca simplificar los trámites, eliminar intermediarios y garantizar que cada beneficiario reciba su provisión mensual sin complicaciones.

PAMI: cada cuánto hay que renovar el servicio La renovación del beneficio debe hacerse cada seis meses. Para eso, el afiliado tiene que pedirle a su médico de cabecera que emita una Orden Médica Electrónica (OME), sin necesidad de presentar receta electrónica.

Quienes ya reciben los pañales a domicilio desde junio deberán renovar su OME antes del 30 de noviembre para continuar con la entrega. En cambio, los afiliados que se sumaron después del 1 de junio no necesitan hacer ningún trámite por el momento: su renovación será a los seis meses de haber ingresado al programa.

pañales pami depósito (20) PAMI simplificó el trámite con la Orden Médica Electrónica y la modalidad puerta a puerta. Rodrigo D'Angelo / MDZ Entrega y cantidad de pañales La entrega se realiza una vez al mes e incluye 90 unidades mensuales. Si el afiliado necesita una cantidad mayor, puede solicitarla y PAMI evaluará el pedido a nivel central.

El proveedor encargado del envío es Urbano Express, y el repartidor debe estar debidamente identificado con credencial y uniforme. Además, cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en el domicilio.