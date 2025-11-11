Anses: quiénes cobran este martes 11 de noviembre y cómo se ordenan los pagos
Este martes 11 de noviembre, Anses continúa el calendario de pagos. Con DNI en mano, enteráte si hoy cobrás.
Este martes 11 de noviembre, Anses continúa su calendario de pagos con cinco grupos: Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, AUH con Tarjeta Alimentar, SUAF y AUE. El orden como siempre se degine por la terminación de DNI.
A la par, Anses se paga a un grupo de asignaciones que no miran el número final del documento, sino que se acreditan dentro de una ventana de fechas. Son pagos "por tramos", con inicio y cierre ya definidos para todo el universo de titulares alcanzados.
Quiénes cobran este martes según la Anses
El calendario de pagos de Anses indica que hoy se acreditan las Pensiones No Contributivas (PNC) a quienes tienen DNI terminados en 2 y 3; además, se pagan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo para los DNI finalizados en 1, manteniendo el orden habitual por documento.
A su vez, se deposita la Asignación Universal por Hijo (AUH) —ingreso para familias sin cobertura contributiva— junto con la Tarjeta Alimentar, ambos para DNI 1. En la misma línea, el SUAF (Asignación Familiar por Hijo) —destinado a trabajadores registrados, monotributistas y titulares de ART— también paga a DNI 1; finalmente, la AUE (Asignación Universal por Embarazo), prevista desde la semana 12 de gestación, completa la jornada con DNI 1.
Prestaciones que se pagan por tramos
Por fuera del orden por DNI, Anses mantiene un bloque de prestaciones que se acreditan por tramos, dentro de una ventana de fechas ya definida. En ese esquema, la Asignación por Prenatal y Maternidad se paga del lunes 10 al jueves 20 de noviembre, mientras que la Prestación por Desempleo (Plan 1) se extiende del lunes 10 al viernes 28 de noviembre.
En la misma modalidad, las Asignaciones de Pago Único —Matrimonio, Nacimiento y Adopción— también se abonan del lunes 10 al viernes 28 de noviembre; y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se acreditan del lunes 10 al jueves 20 de noviembre. De este modo, todas las personas alcanzadas cobran dentro del período indicado, sin importar la terminación del documento.