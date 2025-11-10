La Anses arranca con el calendario de pagos: quiénes cobran el esperado bono extra este lunes

Anses inicia este lunes 10 de noviembre su calendario de pagos, con acreditaciones ordenadas por DNI y montos actualizados para jubilaciones y asignaciones.

Hoy, lunes 10 de noviembre, Anses pone en marcha el calendario de pagos: cobran cinco grupos. Son las Pensiones No Contributivas (PNC), las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la AUH con la Tarjeta Alimentar, el sistema SUAF y la AUE. Anses ordena estas prestaciones por terminación de DNI (hoy, “0”; en PNC, “0 y 1”).

Estas asignaciones llegan con un aumento del 2,1%, establecido por la movilidad que ajusta según la inflación de septiembre medida por el INDEC.

Quiénes cobran este lunes según la Anses Este lunes, la Anses arranca su calendario de pagos con las Pensiones No Contributivas (PNC), que son prestaciones destinadas a personas sin aportes suficientes por invalidez o por vejez y hoy alcanzan a quienes tienen DNI terminados en 0 y 1. Además, cobran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con DNI 0.

En paralelo, se paga la Asignación Universal por Hijo (AUH) —un ingreso para madres, padres o tutores de niñas, niños y adolescentes sin cobertura contributiva— junto con la Tarjeta Alimentar (acreditada en la misma fecha), también para DNI 0.

Por su parte, el SUAF (Asignación Familiar por Hijo) es el esquema contributivo para trabajadores registrados, monotributistas y titulares de ART, que hoy perciben con DNI 0. Finalmente, la AUE (Asignación Universal por Embarazo) —destinada a personas gestantes desde la semana 12— completa la jornada con DNI 0.