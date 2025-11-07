Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para noviembre de 2025

Anses reveló la información respecto de la Tarjeta Alimentar para este mes, luego de los aumentos anunciados.

Los montos de Tarjeta Alimentar de Anses. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó los valores actualizados de la Tarjeta Alimentar correspondientes a noviembre de 2025. Este programa, orientado a fortalecer el acceso a alimentos básicos en los hogares con menores a cargo, se entrega junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

Cuánto se cobra en noviembre en Anses Los montos del beneficio continúan siendo los mismos que rigen desde junio de 2024, ya que no presentan actualización automática. En este mes, los valores vigentes son los siguientes:

Familias con un hijo o beneficiarias de la Asignación por Embarazo : $52.250 .

Familias con dos hijos : $81.936 .

Familias con tres o más hijos: $108.062. Cómo y cuándo se cobra El dinero de la Tarjeta Alimentar se deposita de manera automática en la cuenta donde cada titular recibe su prestación mensual.

Más personas podrán acceder a la Tarjeta Alimentar Foto: Archivo MDZ Más personas podrán acceder a la Tarjeta Alimentar con Anses. No tiene una fecha de pago separada, sino que se acredita en las mismas jornadas en que ANSES efectúa los depósitos de la AUH o de la Asignación por Embarazo, según el último número del DNI.

Quiénes pueden acceder El beneficio alcanza a: