Qué trabajadores estatales cobrarán una asignación familiar de $2.000.000

El Gobierno de Mendoza actualizó los montos de las asignaciones familiares que perciben los trabajadores estatales de la provincia. Las subas rondarán entre el 30% y el 40% en la mayoría de los casos pero hubo una en especial que tuvo un incremento significativo, superior al 2.000%. Se trata de la asignación por adopción que se estableció en un pago anual de $2.000.000.

Los aumentos en las asignaciones familiares a partir del 1º de mayo fueron dispuestos por el decreto Nº 892, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.

Esa norma fijó los montos que perciben los empleados públicos en concepto de asignacioens por hijo, prenatal, por hijo con discapacidad, por matrimonio, por nacimiento, por cónyuge y también la ayuda escolar.

En tanto, también establece una asignación por adopción. Ese monto en abril de 2025 estaba fijado en $93.000, pero a partir de mayo de 2026 se estableció en un valor de $2.000.000 , lo que representa una suba a anual superior al 2.000%. Se trata de un pago por única vez en el año.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, explicó que “históricamente hemos decidido darle alguna prioridad a la asignación familiar por adopción y por discapacidad, que en Mendoza están entre las más altas del país”.

En cuanto a las asignaciones por hijo por discapacidad los montos quedaron establecidos en $270.000 para los empleados públicos que cobran hasta $790.000 por mes, en $165.000 para los que perciben sueldos entre $790.000 y $1.185.000 y en $110.000 para los que tienen ingresos mensuales entre $1.185.000 y $2.700.000.

Asimismo, la ayuda escolar para hijo con discapacidad quedó establecida en un valor de $170.000 implicando un incremento de alrededor del 350% respecto al año pasado, cuando el valor era de $38.000.

Fayad destacó que “son aquellas asignaciones familiares que más sentido tienen y nos ocupamos y preocupamos de que tengan niveles de los más altos del país”.

“Lejos está de ser un incentivo. Para una familia que adopta o que tiene un hijo con discapacidad puede ser una ayuda pero nunca un incentivo, sabemos lo difícil que es el manejo de una familia en esta situación y tratamos de priorizar esas dos situaciones”, expresó el funcionario provincial.