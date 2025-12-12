Ahora todos los tickets y facturas deberán mostrar el número para denunciar en Defensa del Consumidor

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un cambio que apunta a mejorar la experiencia de compra y el acceso a la información de quienes consumen. Con la sanción de la Ley Provincial 9677, aprobada el pasado 11 de noviembre, todos los comercios deberán incluir en sus tickets y facturas un número de teléfono gratuito o un canal digital destinado a recibir denuncias y consultas.

Se trata de una modificación a la normativa 7538 de Defensa del Consumidor , que actualiza el marco legal vigente. La gran novedad es que la información deberá aparecer de manera clara y visible, sin letra chica ni datos escondidos.

La Dirección de Defensa del Consumidor informó que el contacto oficial será el WhatsApp 2617542335, que deriva directamente al 148, opción 20, el Centro de Contacto Ciudadano. Así, cualquier persona podrá realizar consultas o denuncias con un mensaje desde el celular, sin trámites ni pasos complicados.

La nueva ley busca que este canal esté siempre al alcance de la mano, especialmente para quienes suelen postergar o abandonar un reclamo por no saber dónde acudir. Tener el número impreso en el ticket facilita ese primer paso y acorta la distancia entre el problema y la solución.

Con la nueva ley, los comercios deberán imprimir el número de denuncias en sus comprobantes para que los consumidores tengan un canal directo y siempre accesible.

Según explicaron desde el área, la medida pretende generar un circuito de mayor transparencia en las operaciones comerciales. Si los consumidores cuentan con un acceso directo para denunciar, también aumenta la confianza en el sistema y se desincentivan posibles abusos.

Este cambio apunta a fortalecer una relación más equilibrada entre comercios y compradores. No se trata solo de cumplir con un requisito, sino de incentivar que cada persona pueda ejercer sus derechos sin trabas.

Un consumo más informado

defensa al consumidor edificio (1).JPG La Dirección de Defensa del Consumidor comunicó cuál será el contacto de WhatsApp que aparecerá en tickets y facturas emitidos en la provincia. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Con la Ley 9677, Mendoza incorpora un estándar que acerca la información al lugar donde más se necesita: el ticket que recibimos en cada compra. Es un recordatorio visible de que cualquier irregularidad tiene un canal disponible para ser reportada.

El Gobierno provincial considera esta actualización como un avance hacia un consumo más informado y responsable. Además, deja planteado que, si en el futuro cambia la estructura del organismo de control, la obligación seguirá vigente para no perder esa herramienta.