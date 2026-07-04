El mapa oculto del mercado inmobiliario: por qué algunos barrios crecen más que otros

Cuando pensamos en los barrios , solemos asociarlo con sus calles, sus edificios, sus plazas o sus comercios. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que gran parte de ese paisaje urbano —la altura de las construcciones , la densidad de una cuadra o incluso el tipo de actividad que convive en planta baja— responde a una planificación previa.

La ciudad no crece al azar. Detrás de cada edificio, avenida o transformación barrial existe una serie de reglas que ordenan su desarrollo y proyectan cómo será ese entorno en el futuro.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Código Urbanístico cumple justamente ese rol, ya que define qué se puede construir en cada lote, bajo qué parámetros y con qué usos permitidos. En otras palabras, establece las condiciones que moldean la identidad física y funcional de cada barrio.

Por eso existen diferencias tan marcadas entre zonas de la ciudad. Mientras algunos barrios conservan una escala baja y predominantemente residencial, otros concentran desarrollos de mayor altura, mayor densidad y una convivencia más intensa entre viviendas, oficinas y actividad comercial.

Lo que muchas veces percibimos como la identidad “natural” de un barrio es, en realidad, el resultado de decisiones urbanísticas acumuladas a lo largo del tiempo.

Planificación

Esta planificación también ayuda a entender por qué algunos barrios se transforman más rápido que otros. La respuesta no depende únicamente de la demanda inmobiliaria. En muchos casos, detrás de los procesos de renovación existe una normativa que habilita nuevas oportunidades de desarrollo.

Cuando una zona permite mayor edificabilidad o una combinación más flexible de usos, suele volverse más atractiva para desarrolladores e inversores. Eso impulsa nuevos proyectos, dinamiza la actividad económica y acelera procesos de valorización.

Así, sectores que años atrás tenían una escala predominantemente baja pueden convertirse en polos de renovación, con nuevos emprendimientos residenciales, comercios y servicios que acompañan ese crecimiento.

Esta planificación también ayuda a entender por qué algunos barrios se transforman más rápido que otros. Archivo.

El valor de la tierra

El Código Urbanístico se refleja en el valor del suelo. Un terreno con mayor capacidad constructiva no vale únicamente por su superficie o ubicación, sino también por su potencial. Por eso, para propietarios, compradores e inversores, entender qué permite construir una normativa se volvió una variable cada vez más relevante al momento de tomar decisiones.

Hoy existen herramientas abiertas, como Ciudad 3D, que permiten consultar alturas permitidas, usos y capacidad constructiva de cada parcela. Sin embargo, identificar una oportunidad inmobiliaria va mucho más allá de interpretar una norma.

Leer la ciudad

La verdadera lectura de valor surge al combinar ese análisis urbanístico con variables del mercado inmobiliario: demanda efectiva, timing, viabilidad económica y perfil del desarrollador capaz de materializar ese potencial. No todos los terrenos con alta edificabilidad representan una buena oportunidad.

La clave está en saber interpretar la normativa dentro de un contexto más amplio y traducir ese potencial en proyectos concretos y sostenibles. Ahí es donde el conocimiento especializado marca la diferencia. Transformar una posibilidad urbanística en una oportunidad real requiere experiencia, lectura estratégica del mercado y una red consolidada de actores capaces de ejecutar proyectos.

Por eso, la oportunidad inmobiliaria empieza mucho antes de la obra. Comienza en la capacidad de leer la ciudad, anticipar su evolución e identificar dónde se generará valor en los próximos años. Comprender cómo crece Buenos Aires no solo permite entender la ciudad actual. También ofrece una ventaja decisiva para anticipar la ciudad que viene.

* Pablo Mizrahi, líder del equipo de terrenos de Baigun Realty.