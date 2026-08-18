ARCA: rigen las nuevas reglas para comprar en Shein y Temu vía courier

Las compras realizadas desde Argentina en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon tienen nuevas reglas. El Gobierno, a través de ARCA , modificó el régimen de envíos postales mediante el Decreto 604/2026, que busca simplificar los procedimientos aduaneros y equiparar las condiciones entre el correo oficial y las empresas privadas de courier.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 17 de julio y entró en vigencia desde ese mismo día. Entre sus principales cambios, establece una franquicia para las importaciones de hasta US$400 por envío, con un límite de cinco envíos por año y por persona.

El nuevo régimen establece que los envíos postales de hasta US$400 de valor FOB por operación quedan exentos de los derechos de importación y de la tasa de estadística.

El beneficio tiene un límite de cinco envíos anuales por persona . Si una compra supera los US$400 o se excede el cupo anual, el monto que corresponda queda sujeto al pago de los tributos establecidos para la importación bajo el régimen general.

Esto permite unificar el tratamiento que reciben las compras que ingresan mediante el operador postal oficial y aquellas que llegan a través de prestadores de servicios postales privados, conocidos habitualmente como courier .

Qué cambia para las compras en Shein, Temu y Amazon

La modificación resulta especialmente relevante para quienes utilizan plataformas de comercio electrónico internacional.

Con el nuevo esquema, el comprador puede utilizar servicios de courier para recibir productos adquiridos en el exterior bajo las condiciones establecidas por el régimen simplificado. El objetivo declarado por el Gobierno es reducir la multiplicidad de normas que existían según el canal utilizado para ingresar la mercadería.

El propio decreto señala que las diferencias anteriores podían generar incertidumbre para los consumidores, ya que el tratamiento tributario dependía de si el envío ingresaba mediante el operador postal designado por Argentina o mediante una empresa privada de courier.

Cuando un envío supera los US$400, el excedente queda alcanzado por los tributos correspondientes al régimen general de importación. Lo mismo sucede cuando el comprador supera el límite de cinco envíos anuales establecido por la normativa.

La normativa también establece que las exportaciones comerciales realizadas por vía postal no tendrán límites de valor, una medida orientada a facilitar el acceso de pequeños productores y empresas al comercio internacional mediante un mecanismo simplificado.

En el caso de los envíos destinados a ayuda familiar u obsequios personales, se establece una exención de los tributos que gravan la exportación para consumo, con excepción de las tasas por servicios. En estos casos, el valor acumulado no puede superar los US$5.000 mensuales por remitente.

ARCA tendrá a su cargo la reglamentación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de dictar las normas complementarias y operativas necesarias para implementar el nuevo esquema.

El cambio representa una actualización del sistema de envíos postales argentino, con el objetivo de adaptar los procedimientos al crecimiento del comercio electrónico transfronterizo y reducir las diferencias entre los distintos canales utilizados para importar productos.