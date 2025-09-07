Uno de cada cinco turistas que ingresó a Chile lo hizo por el paso Cristo Redentor

Los viajeros argentinos superaron la marca de 1,7 millones y se consolidaron como el principal motor del turismo trasandino.

El reporte turístico de Chile para la primera mitad de 2025 confirma el rol estratégico de Mendoza como puerta de entrada al país vecino. El Paso Cristo Redentor se consolidó como una vía fundamental para el turismo transandino.

Durante el primer semestre, uno de cada cinco turistas extranjeros que ingresó a Chile lo hizo por vía terrestre a través de esta frontera.

La Región de Valparaíso, donde se ubica el ingreso por Los Libertadores, recibió 706.903 llegadas de turistas, cifra que representa un aumento del 60,1% en la variación anual. Este flujo de viajeros posiciona a la región con un 22,31% de participación en el total nacional, solo por detrás del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, principal puerta de entrada a Chile. En total, el país vecino recibió 3.169.082 llegadas de turistas en el primer semestre, un 32,6% más que en 2024.

Sin embargo, a pesar de su innegable protagonismo, el paso aún arrastra un conjunto de desafíos que atentan contra su agilidad. Largas filas de vehículos, esperas que se extienden por horas y una infraestructura que a menudo no acompaña el crecimiento de su caudal vehicular son la otra cara de la moneda.

Las cifras confirman que el cruce por Mendoza es un pilar del turismo transandino, lo que hace urgente que las autoridades de ambos lados de la cordillera resuelvan los problemas pendientes para que el paso sea tan expedito como su importancia lo demanda.