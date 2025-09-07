Fondo Nacional de las Artes: Eduardo Mac Entyre y Miguel Ángel Vidal, arte generativo en una muestra extraordinaria
La muestra reúne obras de Eduardo Mac Entyre y Miguel Ángel Vidal, pioneros del arte generativo, en una propuesta visual del Fondo Nacional de las Artes
El Fondo Nacional de las Artes inaugura el próximo martes en la Casa Victoria Ocampo “Eduardo Mac Entyre y Miguel Ángel Vidal. Arte generativo: el futuro a crear”, una exhibición que pone el foco en un movimiento que irrumpió la pintura abstracta argentina en la década del sesenta del siglo pasado.
Eduardo Mac Entyre (1929-2014) inició sus investigaciones pictóricas durante los años 50, década en la cual el arte abstracto tuvo su momento de mayor expansión en el circuito porteño.
Los planteos de belga George Vantongerloo (1886-1965), difundidos por Ignacio Pirovano, resultaron inspiradores para que Mac Entyre junto a Miguel Ángel Vidal (1886-1965) publicaran en 1959 “Manifiesto Arte Generativo” y al año siguiente fundaran el grupo que presenta su primera muestra en la galería Peuser.
El brillante crítico Rafael Squirru, fundador del Museo de Arte Moderno por aquellos años, intuyó tempranamente la importancia del movimiento y le dio decisivo apoyo.
Curada por María José Herrera, la exposición reconstruye visualmente y por medio de documentación, el contexto artístico y de pensamiento que da origen al Manifiesto que pasa por ser el primer documento que propone un arte óptico en Latinoamérica.
Sin embargo, a diferencia de la tendencia internacional, los creadores del Arte generativo no se contentan con la ilusión óptica, sino que avanzan hacia la generación de luz real sobre el plano, líneas de luz yuxtapuestas que crean espacios tridimensionales, virtuales, de intenso contenido simbólico.
Según lo expresan los artistas en el Manifiesto: “Este punto, que es un círculo al fin, esa recta, esos elementos que en sí mismos ya generan su propio movimiento, los hemos hecho desplazarse, vibrar, girar … Ellos crecen y se disminuyen, se generan progresivamente”.
El recorrido se compone por 40 obras, entre pinturas al óleo y al acrílico, dibujos, témperas sobre papel y estampas digitales de ambos artistas, muchas de ellas inéditas o fuera de exhibición durante décadas.
La muestra incluye un sector que narra una de las experiencias nodales del Arte generativo en la época: la colaboración entre artistas e ingenieros en informática.
Esta unión fue pionera y por eso, el Arte generativo es reconocido a nivel internacional como un exponente del diálogo entre el arte y la tecnología. Se exhibe, además, un video que ilustra la trayectoria de ambos artistas.
Podrá visitarse en la casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831, Palermo Chico) a partir del miércoles 10 hasta el 28 de octubre, de lunes a viernes de 11 a 19, con entrada gratuita.
* Carlos María Pinasco es consultor de arte.