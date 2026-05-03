En la casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes: una muestra de esculturas

Es la tercera edición de “ Esculturas en el Jardín” inaugurada el martes pasado en la que participan Betina Sor, Edgardo Madanes, Enrique Salvatierra, Gerardo Wohlgemuth, Jorge Gamarra, José Piuma, Juan Pablo Marturano, Lorena Guzmán, Luciana Arditto, Luciano Garbati, Lydia Elsa Galego, Norberto Gómez, Pablo Fracchia y Sofía Gallo.

“Esta muestra reúne obras de un grupo de escultores consagrados, cada uno con una impronta distintiva y una identidad artística propia. Realizadas en diversos materiales, las piezas se expresan con fuerza y una estética reconocible dentro de la escultura argentina.

A pesar de sus diferencias en presencia, sutileza y lenguaje visual, las obras conviven en un diálogo armónico que enriquece el espacio con su singularidad y calidad” señaló María Silvia Corcuera, directora del Fondo Nacional de las Artes y curadora de la muestra en el acto de inauguración.

Al simultáneo se presentó Finale+OFF&ON un homenaje al artista Carlos Gallardo donde se exhiben dos instalaciones del mismo.

Edgardo Madanes, “Permeables” Edgardo Madanes, “Permeables” Gentileza.

El presidente del F.N.A. Tulio Andreussi Guzmán destacó la importancia de esta exhibición como un acto de reparación histórica y afectiva, y se refirió a la figura del artista: “Fue un auténtico arqueólogo de la memoria; su obra habita la errancia de su propia vida, transitando múltiples geografías”, dijo, y recordó que hacia 1994 inició un proceso de acopio de “residuos”: objetos olvidados, en desuso o descartables.

“Sin ir más lejos”, de Norberto Gómez “Sin ir más lejos”, de Norberto Gómez. Gentileza.

“Su producción —recalcó— se sitúa en esa intersección fascinante donde el resto cotidiano (una carta, un boleto o una jeringa) deja de ser deshecho para convertirse en testimonio. En sus manos, el objeto encontrado se transforma en una reliquia contemporánea que nos interroga desde el presente”.

Jorge Gamarra, “Ondas” Jorge Gamarra, “Ondas” Gentileza.

Fue un autentico artista de la memoria

Reproducimos alguna de las esculturas que conforman la exposición destacando que todas las que la componen son de calidad extraordinaria.

Gerardo Wohlgemuth, “Estructura Orthogonal” Gerardo Wohlgemuth, “Estructura Orthogonal” Gentileza.

De entre los autores, a modo de homenaje mencionamos a Norberto Gómez, fallecido cinco años atrás y a Jorge Gamarra, el decano del grupo (1939), Premio Palanza, Premio Konex, gran Premio Salón Nacional (entre otros muchos) artista de sobriedad exquisita, buena persona y mejor amigo.

“Umbral”, de la serie Ruinas Nómades de Luciana Arditto “Umbral”, de la serie Ruinas Nómades de Luciana Arditto. Gentileza.

Esculturas de diversos formatos, temáticas y materiales

Se despliegan en el jardín de la casona racionalista. Se trata de un conjunto de 14 piezas que dialogan con los enormes cactus, un vínculo que remite a la cercanía con las plantas de quien fuera la dueña de la residencia en el siglo pasado, Victoria Ocampo.

Rufino de Elizalde 2831, Palermo Chico de lunes a viernes, de 11 a 19 hrs

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

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