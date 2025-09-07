Se cayó el sitio del padrón y desde La Libertad Avanza apuntaron contra el gobierno de Kicillof

Los usuarios reportaron una caída del sitio para comprobar dónde deben votar. El mismo se encuentra fuera de servicio desde hace algunas horas.

Mientras ya se desarrollan las elecciones en la Provincia de Buenos Aires para la renovación de la Cámara de Senadores y Diputados, el sitio web para comprobar dónde votan los ciudadanos se encuentra caído y fuera de servicio desde las primeras horas del domingo.

Desde La Libertad Avanza apuntaron a una jugada del gobierno de la provincia de Buenos Aires en pleno acto eleccionario.

El hecho generó que muchos usuarios que quisieron comprobar si figuran en el padrón y dónde deben votar no puedan saberlo, ya que al intentar ingresar el sitio no termina de cargar.

La razón que complica aún más las elecciones Todo esto se ve aún más complejizado porque, para estas elecciones legislativas, la Justicia había tomado la decisión de cambiar las escuelas de votación mediante el uso de inteligencia artificial en la provincia, con el objetivo de que los electores voten cerca de sus respectivos domicilios. Algo que complica a aquellas personas que no pudieron revisar en qué mesa votan con anticipación.

De todas formas, esta medida no afecta a un solo municipio: La Matanza. Todos los electores de ese distrito podrán votar en el mismo centro donde lo hicieron en las elecciones de 2023.