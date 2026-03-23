En qué provincias no parará de llover hoy según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes con tormentas intensas en el centro y noreste del país, lluvias en la Patagonia y ráfagas que podrían superar los 110 km/h en algunas zonas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este lunes estará marcado por varias alertas meteorológicas en distintas regiones de Argentina.

La situación más delicada se dará por las tormentas, que se dividen en nivel naranja y amarillo, aunque también habrá advertencias por lluvias persistentes y por vientos muy fuertes.

La alerta naranja por tormentas alcanza a Entre Ríos y Corrientes. En esas provincias se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 70 y 100 mm, aunque no se descarta que puedan superarse de forma puntual.

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional mostrando las alertas mapa_alertas (6) El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas fuertes, lluvias persistentes y ráfagas intensas en varias provincias. SMN Por su parte, la alerta amarilla por tormentas rige en Santa Fe, Córdoba, Chaco, Misiones, Santiago del Estero y Formosa. Allí se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante agua en poco tiempo, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. En estas zonas, los valores de precipitación acumulada irán de 40 a 80 mm, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada.

Además, el SMN mantiene una alerta por lluvias en Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego. El organismo señaló que se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados de entre 10 y 30 mm, que podrían superarse en forma local. En sectores de meseta no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada, un dato que puede sumar complicaciones en rutas y zonas abiertas.