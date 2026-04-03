Se viene el frente frío al AMBA acompañado de tormentas: a qué hora llega el tan esperado alivio

Meteorólogos aseguran que el frente frío ya está avanzando por la provincia de Buenos Aires y en muy pocos minutos estaría sobre el AMBA.

Después de más de una semana de calor y humedad, y luego de tantos pronósticos de tormentas que en su mayoría no ocurrieron, los meteorólogos aseguran que se viene el frente frío a Buenos Aires. Pero este fenómeno tan esperado vendrá acompañado de fuertes precipitaciones.

El portal Tiempo AMBA en X (ex Twitter) informó que "el frente frio ya esta por el centro de la provincia de Buenos Aires y está generando tormentas a su paso, de momento aisladas pero intensas". Ante esto, advirtió que alrededor de las 20 llegarán al Área Metropolitana.

"El calor y humedad tienen las horas contadas, se viene un notable cambio de la masa de aire", sentenció. Esto trae ilusión a los bonaerenses y porteños que hace días vienen sufriendo este tiempo denso.