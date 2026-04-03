AUH: venció la Libreta y podés perder hasta $188.000 si no hiciste el trámite

ANSES cerró el plazo de la Libreta AUH y quienes no la presentaron no acceden al 20% retenido. Qué puede pasar con ese dinero y cuándo se cobra.

Qué pasa si no hiciste el trámite clave de la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el plazo para presentar la Libreta AUH venció el 31 de marzo de 2026. Desde entonces, quienes no hicieron el trámite quedaron fuera del esquema vigente y, por ahora, sin acceso al 20% retenido, un monto que puede rondar los $188.000 según cada caso.

Se dio una prórroga para la presentación de la Libreta AUH en Anses. Foto: Analía Melnik/MDZ El 31 de marzo se venció el plazo para la presentación de la Libreta AUH en Anses. Foto: Analía Melnik/MDZ El trámite clave que define si cobrás el 20% retenido La Libreta de la Asignación Universal por Hijo es obligatoria para acceder al total del beneficio. Este documento certifica que los chicos cumplen con controles de salud, vacunación y asistencia escolar, condiciones que el Estado exige para garantizar derechos básicos.

Para completarla, hay que generarla desde la plataforma “mi ANSES”, reunir las firmas correspondientes y cargarla en el sistema para su validación. Solo las presentaciones hechas por canales oficiales son aceptadas.

Qué pasa si no la presentaste antes del 31 de marzo Con el cierre del plazo, ANSES dejó de recibir nuevas Libretas dentro del cronograma actual. En la práctica, esto significa que quienes no cumplieron con el trámite no podrán cobrar, al menos por ahora, el porcentaje retenido.

Aunque no hay una nueva prórroga confirmada, el organismo podría habilitar instancias excepcionales más adelante. Por eso, se recomienda seguir las comunicaciones oficiales y mantener los datos personales actualizados.