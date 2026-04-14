¿Continúan las lluvias? Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Tal como estaba previsto, las lluvias se hicieron presentes en distintas zonas de la provincia durante la tarde-noche del martes.

Este martes por la noche llovió en distintas zonas de Mendoza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 15 de abril una jornada inestable en Mendoza, con nubosidad variable y descenso de la temperatura. Se anticipan tormentas aisladas, aunque las condiciones meteorológicas irán mejorando.

La mínima esperada es de 14ºC y la máxima de 26ºC. También se esperan precipitaciones en alta montaña hacia la noche.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: circulación de viento sur débil en toda la provincia desde la mañana, hasta las 20.

circulación de viento sur débil en toda la provincia desde la mañana, hasta las 20. Nubosidad: amanece nublado en Gran Mendoza y sector Norte del Valle de Uco, con probabilidades de lluvias débiles durante la mañana. En zona Este, probabilidad de lluvias débiles durante la mañana. A partir del mediodía, mejora gradual de las condiciones, con tendencia a cielo despejado hacia la tarde. Pronóstico para los próximos días El jueves en tanto continuarán las condiciones de nubosidad, pero se espera que vuelva a subir la temperatura: la mínima rondará los 10ºC, en tanto que la máxima esperada es de 27ºC.