Cortes programados en una transitada arteria de Guaymallén: qué días y en qué horarios
Habrá cortes parciales organizados por tramos debido a tareas de mejora en la calzada; recomiendan prever desvíos y planificar los recorridos.
La Municipalidad de Guaymallén informó que se llevarán a cabo cortes programados de tránsito sobre calle 25 de Mayo, en el marco de trabajos de renovación de carpeta asfáltica. Las interrupciones se realizarán durante el lunes 20 y martes 21, en el horario de 9 a 18 horas, y estarán organizadas en dos tramos consecutivos para facilitar el avance de las tareas.
Cronograma de cortes en Guaymallén
Según el detalle oficial, el primer corte programado tendrá lugar el lunes 20, desde calle Las Cañas hasta Tartagal. En tanto, el segundo corte se ejecutará el martes 21, desde Tartagal hasta Cañadita Alegre.
Desde el municipio indicaron que, en virtud de estas tareas, se sugiere programar los recorridos durante los cortes, a fin de evitar demoras y complicaciones en la circulación vehicular.