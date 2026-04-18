Cortes programados en una transitada arteria de Guaymallén: qué días y en qué horarios

La Municipalidad de Guaymallén informó que se llevarán a cabo cortes programados de tránsito sobre calle 25 de Mayo, en el marco de trabajos de renovación de carpeta asfáltica. Las interrupciones se realizarán durante el lunes 20 y martes 21, en el horario de 9 a 18 horas, y estarán organizadas en dos tramos consecutivos para facilitar el avance de las tareas.