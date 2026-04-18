Aeropuerto de Ezeiza: cambian una regla clave sobre el equipaje de mano

Transportar alcohol en el equipaje de mano ya no será igual para quienes salgan desde Aeropuerto Internacional de Ezeiza . Una nueva normativa modificó uno de los límites más conocidos en vuelos internacionales y amplió la cantidad permitida en cabina, aunque mantiene condiciones clave que los pasajeros deben cumplir.

La actualización apunta a dar más flexibilidad a quienes viajan con compras o regalos, pero no elimina los controles. De hecho, fija requisitos específicos que conviene revisar antes de llegar al aeropuerto para evitar demoras o inconvenientes en seguridad.

La nueva normativa del aeropuerto de Ezeiza, permite llevar hasta cinco litros de alcohol en el quipaje de mano.

La principal novedad es que se habilita el transporte de bebidas alcohólicas en el equipaje de mano o carry on, siempre bajo ciertos requisitos:

Además, las botellas deben estar correctamente embaladas para prevenir roturas o derrames durante el viaje.

Un punto clave es que esta flexibilización no depende solo de Ezeiza. La aerolínea, la tarifa contratada o el país de destino pueden imponer condiciones adicionales que modifiquen lo permitido en cabina.

Qué restricciones siguen vigentes

A pesar del cambio, algunas reglas se mantienen sin modificaciones. Por ejemplo, no está permitido abrir ni consumir alcohol durante el vuelo, independientemente de si se transporta en cabina o en bodega.

También continúa vigente que solo pueden trasladar bebidas alcohólicas los mayores de 18 años y siempre dentro de los límites establecidos.

En el caso de vuelos hacia Estados Unidos, se mantienen las restricciones tradicionales: los líquidos que superen los límites habituales no pueden llevarse en cabina y deben despacharse.

Lo que hay que tener en cuenta antes de viajar

Aunque la actualización en Ezeiza representa un cambio importante, las reglas sobre líquidos en vuelos internacionales siguen variando según el aeropuerto, la aerolínea y el destino. Por eso, se recomienda verificar siempre las condiciones específicas antes de viajar para evitar inconvenientes.