Demoras y reprogramaciones en el Tren Roca: qué ramales se vieron afectados y cómo funciona el servicio

Este martes por la mañana se reportaron demoras y cancelaciones en el Tren Roca debido a una colisión con una persona entre las estaciones de Lanús y Gerli. De acuerdo con Trenes Argentinos , el incidente ocurrió alrededor de las 6:54 de la mañana, y las demoras continuaron hasta entrado el mediodía.

Por lo tanto, los ramales a Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley se vieron afectados durante toda la primera mitad del día y miles de usuarios que se dirigían hacia Constitución en el comienzo de sus jornadas laborales tuvieron que enfrentarse con las complicaciones del servicio.

No obstante, con el correr de las horas también se vieron afectados los servicios a Bosques vía Quilmes y el ramal de La Plata. Hasta el momento, Trenes Argentinos no ha estipulado cuánto tiempo podría demorar la reanudación total del servicio habitual.

En ese marco, la entidad ferroviaria informó que los ramales afectados seguirán funcionando con demoras y cancelaciones, mientras se realizan las tareas correspondientes para restablecer la circulación.

TREN ROCA DEMORAS COLISIÓN CON PERSONA 1 Captura de pantalla

Luego de las 12 del mediodía del martes, es decir casi cinco horas después del trágico accidente, el servicio continúa registrando distintas complicaciones. Los ramales Alejandro Korn, Ezeiza, Bosques vía Temperley y vía Quilmes continúa con demoras tras el accidente en Gerli.

De acuerdo con Trenes Argentinos, la tardanza se debió a que la Justicia demoró en realizar los peritajes correspondientes, lo que a su vez demoró la retirada del cuerpo y causó la inutilización de dos vías por más de cuatro horas. Pasadas las 11, el cuerpo fue retirado tras los peritajes.

Tren Roca Constitución Demoras Pasajeros en Constitución esperando la reanudación del servicio de los trenes. Ana Paula Bressi

Los comentarios de los usuarios

El desconcierto y el enojo de los usuarios ante la situación inesperada se vio reflejado en las redes sociales, donde varios pasajeros comentaron los cambios en sus situaciones personales debido a las demoras y retrasos en el Tren Roca: "Primera experiencia en el Roca: Tuve que avisar al laburo que no llego por lo mucho que se atrasó tren", escribió una persona desde su cuenta en X.

"¿Qué pasa con el tren que va a Varela? Hace más de una hora que lo espero y en la estación no te dicen si está cancelado", posteó otra usuaria ante la incertidumbre de lo que sucedía.

Mientras Trenes Argentinos trabaja para normalizar la circulación, miles de pasajeros continúan afectados por demoras y cancelaciones en una jornada marcada por el caos y el malestar de los usuarios.