Cómo usar la menta para repeler las garrapatas de nuestras mascotas

La menta puede ayudar a repeler garrapatas en mascotas, actuando como un recurso natural complementario para proteger su bienestar y entorno.

Las plantas de menta en el hogar contribuyen al cuidado de las mascotas. Foto: Archivo

Con el calor, aumentan los parásitos externos como pulgas y garrapatas. Estos insectos no solo generan molestias en nuestras mascotas, sino que también pueden transmitir enfermedades. En ese contexto, muchas personas buscan alternativas naturales para complementar los tratamientos tradicionales, y la menta aparece como una opción fácil de aplicar.

La menta contiene compuestos aromáticos como el mentol, cuyo olor intenso resulta desagradable para varios insectos. Si bien no reemplaza pipetas, comprimidos o collares veterinarios, puede funcionar como repelente natural preventivo en determinados espacios del hogar.

Cómo preparar un repelente casero de menta Una forma simple de utilizarla es mediante una infusión concentrada:

Hervir una taza de agua.

Agregar un puñado de hojas frescas de menta.

Dejar reposar hasta que enfríe.

Colar y colocar el líquido en un rociador. Esta preparación puede aplicarse ligeramente sobre el pelaje del perro (evitando ojos, nariz y boca) o utilizarse para rociar su cama, mantas y espacios donde descansa. En gatos, se recomienda consultar previamente con el veterinario, ya que son más sensibles a ciertos aceites esenciales.

Otra alternativa es plantar menta en el jardín o colocar macetas cerca de los espacios donde suelen estar las mascotas. El aroma actúa como barrera natural frente a insectos.