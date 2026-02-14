Verano en Mendoza: el laberinto que atrae a cientos de turistas en vacaciones

En San Rafael se ubica uno de los destinos más originales para visitar en verano: el Laberinto de Borges.

Destino de verano: un laberinto que recuerda a uno de los escritores más importantes. Foto: Archivo

El sur mendocino ofrece diversos paisajes y lugares para disfrutar del verano, mientras hay muchos conocidos como Valle Grande y Los Reyunos, hay otros espacios que pasan un poco más desapercibidos. Uno de ellos, es el Laberinto de Borges, elegido por turistas y locales para disfrutar allí las tardes.

El Laberinto de Borges es uno de los atractivos más originales de la zona y queda a muy pocos kilómetros del centro de San Rafael. Con más de 8.700 metros cuadrados de senderos rodeados de viñedos y bosque, este espacio se convirtió en un homenaje vivo al escritor argentino y en una experiencia única para quienes buscan combinar turismo y cultura.

Por qué es un plan ideal en verano y vacaciones El Laberinto de Borges es un plan para visitar en familia o con amigos, el recorrido invita a perderse en los pasillos verdes y descubrir la simbología literaria que lo habita. Además se puede observar todo el laberinto desde la torre María Kodama, de 22 metros de altura. Desde allí se pueden sacar fotografías panorámicas.

En verano, el Laberinto se consolida a como una alternativa diferente para turistas y familias. No solo ofrece un paseo entretenido y económico, sino que también conecta con la naturaleza mendocina y el legado cultural de Borges.