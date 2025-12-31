Cada cuánto aplicar la pipeta en perros para prevenir garrapatas

Las pipetas antiparasitarias son clave para proteger a los perros de garrapatas y pulgas durante todo el año.

En verano, las garrapatas proliferan y la pipeta se vuelve indispensable para los perros.

La pipeta antiparasitaria es uno de los métodos más utilizados para proteger a los perros de garrapatas, pulgas y otros parásitos externos. Su correcta aplicación y frecuencia son claves para que el producto sea efectivo, especialmente en épocas de calor, cuando estos insectos proliferan con mayor intensidad.

¿Cada cuánto se aplica la pipeta en mascotas? En la mayoría de los casos, la pipeta debe aplicarse una vez por mes en mascotas. Ese es el período estándar de protección que indican la mayoría de los laboratorios veterinarios. Pasado ese tiempo, el efecto disminuye y el perro vuelve a quedar expuesto a garrapatas y pulgas.

Sin embargo, la frecuencia puede variar según:

La marca y el principio activo de la pipeta.

El peso y la edad del perro.

El nivel de exposición (si vive en zonas rurales, sale al campo o convive con otros animales). Por eso, siempre es importante respetar las indicaciones del envase o la recomendación del veterinario.

Adiós a las garrapatas en tu perro y hogar. Foto: SHUTTERSTOCK Adiós a las garrapatas en tu perro y hogar. Foto: SHUTTERSTOCK Cómo aplicar la pipeta correctamente Para que la pipeta funcione de manera adecuada, es fundamental colocarla bien: