Cada cuánto aplicar la pipeta en perros para prevenir garrapatas
Las pipetas antiparasitarias son clave para proteger a los perros de garrapatas y pulgas durante todo el año.
La pipeta antiparasitaria es uno de los métodos más utilizados para proteger a los perros de garrapatas, pulgas y otros parásitos externos. Su correcta aplicación y frecuencia son claves para que el producto sea efectivo, especialmente en épocas de calor, cuando estos insectos proliferan con mayor intensidad.
¿Cada cuánto se aplica la pipeta en mascotas?
En la mayoría de los casos, la pipeta debe aplicarse una vez por mes en mascotas. Ese es el período estándar de protección que indican la mayoría de los laboratorios veterinarios. Pasado ese tiempo, el efecto disminuye y el perro vuelve a quedar expuesto a garrapatas y pulgas.
Sin embargo, la frecuencia puede variar según:
- La marca y el principio activo de la pipeta.
- El peso y la edad del perro.
- El nivel de exposición (si vive en zonas rurales, sale al campo o convive con otros animales).
Por eso, siempre es importante respetar las indicaciones del envase o la recomendación del veterinario.
Cómo aplicar la pipeta correctamente
Para que la pipeta funcione de manera adecuada, es fundamental colocarla bien:
- Aplicar el contenido directamente sobre la piel, separando el pelo, generalmente en la zona de la nuca o entre los omóplatos.
- No bañar al perro 48 horas antes ni después de la aplicación, ya que el agua puede reducir su eficacia.
- Usar siempre la pipeta correspondiente al peso del animal.
¿Alcanza solo con la pipeta?
En zonas con alta presencia de garrapatas, la pipeta puede complementarse con:
- Collares antiparasitarios.
- Control ambiental del hogar y el jardín.
- Revisiones frecuentes del pelaje, especialmente después de paseos.