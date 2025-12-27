La planta que florece los 365 días del año y no puede faltar en el jardín

Esta planta florece casi todo el año y sus flores destacan por su belleza única, convirtiéndose en un imprescindible del jardín.

Una planta que combina belleza y practicidad, perfecta para tener flores todo el año. Foto: Shutterstock

En el mundo de la jardinería siempre hay secretos por descubrir que sorprenden. Uno de ellos es la existencia de una planta capaz de regalar flores prácticamente todo el año. Se trata de la crossandra, una especie originaria del sur de la India que se ha ganado un lugar especial en los jardines por su resistencia y su capacidad de mantener el color vivo en cualquier estación.

Una explosión de color constante La crossandra ofrece flores en tonos naranjas, rojos y salmón que parecen no agotarse nunca. Su ciclo de floración es tan prolongado que, con los cuidados adecuados, puede acompañar con su belleza los 365 días del año.

Flores fáciles de cuidar: consejos Prefiere la semisombra, evitando el sol directo.

Necesita riego moderado, aumentando en verano.

Agradece ambientes húmedos, por lo que se recomienda pulverizar sus hojas en días secos.

Se adapta tanto a jardines como a balcones o interiores luminosos. shutterstock_2510359965 Sus flores naranjas y rojas aportan color constante al jardín. Foto: Shutterstock Ideal para cualquier espacio Por su tamaño compacto que no suele superar los 50 centímetros es perfecta para quienes buscan decorar espacios pequeños o sumar color a macetas. Además, su resistencia la convierte en una opción ideal para quienes recién se inician en la jardinería.