Escapada de verano en Mendoza: el paraíso natural del Valle de Uco que pocos conocen

Tupungato cuenta con un camping ideal para pasar los últimos días de verano cerca de la Ciudad de Mendoza.

Mendoza tiene paraísos escondidos en todos sus departamentos, pero el Valle de Uco gracias a sus colores se convierte en un punto ideal para disfrutar en verano. Precisamente, en Tupungato, se encuentra el Camping Municipal, un espacio natural que combina montaña, arroyo y aire puro. Rodeado por el paisaje característico de la zona, se posiciona como una de las alternativas más elegidas para descansar sin alejarse demasiado de la ciudad.

Camping Municipal de Tupungato: naturaleza y precios accesibles Ubicado en el distrito El Peral, en Tupungato, el predio permite acampar o pasar el día en contacto con la naturaleza. El horario de ingreso para acampe es de 9 a 19, mientras que para jornada recreativa funciona de 8 a 20. Cuenta con quinchos, churrasqueras y mesas, además de amplios espacios verdes y un arroyo que atraviesa el lugar.

Las entradas se adquieren en la taquilla y pueden abonarse en efectivo o con tarjetas de crédito y débito. Los jubilados residentes ingresan sin cargo y los no residentes abonan $1.000. Para mayores de 12 años, la tarifa es de $2.000 para residentes y $3.000 para no residentes. Los menores de 12 años no pagan entrada, al igual que las personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En cuanto al acampe, según su página oficial, la tarifa corresponde a cinco noches. Cumplido ese plazo, se debe volver a abonar la estadía. El costo es de $10.000 para residentes y $15.000 para no residentes, lo que lo convierte en una opción accesible dentro del Valle de Uco.

Si bien muchos visitantes destacan la belleza del entorno y la tranquilidad del lugar, algunos señalan aspectos a mejorar en los sanitarios durante la temporada alta. Aun así, el Camping Municipal de Tupungato continúa siendo una alternativa atractiva para quienes buscan una escapada económica rodeada de naturaleza en Mendoza.