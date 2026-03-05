Freidora de aire: el detalle que muchos pasan por alto y termina subiendo el consumo de luz

Un hábito muy común al cocinar puede hacer que el ahorro desaparezca. Qué conviene ajustar para que la freidora de aire no impacte de más en la factura de luz.

Freidora de aire: rápida y práctica, pero un mal hábito puede disparar el consumo eléctrico en casa.

La freidora de aire se ganó un lugar fijo en muchas cocinas por una promesa tentadora: cocinar rápido, con poco aceite y sin el caos de una fritura tradicional. Y en general, la cumple. Funciona con una resistencia que calienta el aire y un ventilador que lo hace circular a alta velocidad, logrando ese dorado crujiente por fuera y una cocción pareja por dentro. El problema aparece cuando se la usa como si fuera un “turbo” permanente: un par de hábitos comunes pueden disparar el consumo de luz en casa, incluso en un electrodoméstico pensado para ser eficiente.

freidora de aire Cocinar en tandas chicas suma minutos invisibles; conviene planificar y aprovechar cada encendido del día. Shutterstock El error que más encarece el consumo de luz: usar “máximo” y cocinar en tandas chicas El primer mito es simple: poner la temperatura al máximo no siempre cocina más rápido. En muchos casos, solo obliga a que el equipo trabaje con picos de potencia más altos y, si el alimento no llega bien al punto (o se dora afuera y queda crudo adentro), terminás extendiendo el tiempo o repitiendo el ciclo. Ese doble esfuerzo es lo que infla la cuenta.

Te puede interesar Comprar el Samsung Galaxy S26 Ultra en Chile: cuánto se ahorra frente a la Argentina

El segundo error es igual de frecuente: hacer tandas pequeñas y repetidas. Prender la freidora de aire tres o cuatro veces al día para porciones mínimas suma minutos de funcionamiento que se acumulan. Lo más eficiente suele ser lo contrario: planificar y cocinar más de una porción en una sola sesión, aprovechando el calor ya estabilizado dentro del equipo.

Y el tercero, que parece inofensivo, eleva fuertemente el consumo de luz: precalentar sin necesidad. Si el manual no lo recomienda, esos minutos extra son energía gastada sin un beneficio real, sobre todo en modelos que alcanzan temperatura rápidamente.

walmart, freidora de aire.webp Temperatura al máximo no siempre ahorra tiempo: puede alargar ciclos y encarecer la factura mensual. Shutterstock Cuánta energía consume y cómo se calcula en casa La potencia de una freidora de aire varía bastante. Según datos difundidos por la eléctrica Endesa, los modelos hogareños suelen moverse entre 800 y 2.000 watts. Más potencia puede significar menos tiempo de cocción, pero mientras está funcionando, también es más gasto instantáneo.