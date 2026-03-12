Cómo eliminar las "alas de murciélago": el ejercicio infalible para tonificar brazos en casa

Es posible tonificar los brazos con un ejercicio simple sin necesidad de ir al gimnasio. La constancia es la clave.

Con el paso de los años o los cambios bruscos de peso se va notando una pérdida de firmeza en la zona posterior de los brazos. El fenómeno, conocido popularmente como “alas de murciélago” se puede combatir con un ejercicio clave.

El ejercicio recomendado Los músculos se van debilitando y la piel va perdiendo elasticidad. Esto afecta a muchas mujeres a medida que van creciendo y también a los hombres. Sin embargo, no hace falta ir al gimnasio para revertirlo. Los expertos señalan que la clave es la técnica y la constancia.

El mejor ejercicio para trabajar la zona flácida del brazo de manera efectiva es usando una silla estable o un banco apoyado sobre la pared. Se necesitará en este caso dedicar cinco minutos.

En primer lugar, hay que sentarse en el borde de la silla con las manos apoyadas a los costados de las caderas y los dedos mirando hacia adelante. Luego desplazar los glúteos hacia adelante, fuera de la silla, sosteniendo el peso con las manos y manteniendo las piernas flexionadas.

Gemini_Generated_Image_2js2xz2js2xz2js2 Un ejercicio que tonifica los brazos. Fuente: IA Gemini. En torno al movimiento, se aconseja inhalar primero y bajar el cuerpo flexionando los codos hasta que formen un ángulo de 90 grados. Los codos deben apuntar hacia atrás y no hacia los costados. Exhalar mientras se empuja hacia arriba con la fuerza de los brazos.