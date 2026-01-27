El ejercicio para ganar fuerza en la pierna y la rodilla que se puede hacer en casa y sin materiales

Incluye este ejercicio en tu rutina para tener más fuerza en el tren inferior y disfruta de los resultados.

Mantener el cuerpo fortalecido es la clave para no perder movilidad, mantener la postura y evitar futuras molestias. Pero una de las zonas que tienes que tonificar sin falta es el tren inferior porque es el responsable de mantenernos erguidos y el más importante a la hora de caminar, subir escaleras o levantar las bolsas del supermercado.

Para generar resistencia y fuerza en la pierna, la zancada es el ejercicio perfecto. Este movimiento trabaja la parte inferior (incluso sin materiales) y da buenos resultados si se respeta la técnica o se implementan algunas de sus variantes en la rutina para tonificar diferentes partes de la zona.

Lunge o Zancada.jpg El ejercicio para hacer en casa. Archivo. El ejercicio perfecta para tu pierna Las zancadas consisten en realizar una serie de pasos con gran amplitud y bajar el cuerpo hasta formar dos ángulos de 90°. El paso se puede dar hacia atrás o adelante, aunque lo importante es mantener la espalda erguida, el pecho hacia adelante y no dejar que las rodillas pasen las puntas del pie.

Las zancadas estáticas es una variante elegida por quienes quieren tonificar la pierna. Se trata del mismo movimiento, pero sin avanzar. Repite todas las repeticiones con una pierna y luego cambia a la otra. Esta es una opción para personas que no cuentan con pasillos muy largos para dar grandes pasos.