El ejercicio simple para no depender de nadie al envejecer

El ejercicio que decide cómo te moverás en el futuro. Con una práctica semanal proteges tu libertad de movimiento.

La mayoría de las personas imagina la vejez como algo lejano. Sin embargo, la pérdida de fuerza aparece mucho antes. Envejecer se nota primero en lo cotidiano. Cargar una bolsa, levantarse del sillón o recoger algo del piso exige más esfuerzo. Ese cambio altera rutinas, pero con este simple ejercicio tendrás fuerza.

Un ejercicio para toda la vida Cuando las piernas pierden fuerza, no solo se pierde músculo. Se pierden opciones. Te empiezas a apoyar en muebles o paredes. También surge la necesidad de ayuda externa. Esa dependencia crece con el tiempo y afecta la confianza al moverse dentro y fuera del hogar.

SENTADILLAS Foto: SHUTTERSTOCK SENTADILLAS Foto: SHUTTERSTOCK Las sentadillas trabajan los músculos que más se usan cada día. Glúteos, muslos y zona media participan en cada repetición. Este ejercicio replica el gesto de sentarse y levantarse. Por eso tiene impacto directo en la vida diaria y en la autonomía a largo plazo.

Entrenar sentadillas aporta estabilidad y control corporal. Mejora el equilibrio y reduce el riesgo de caídas. Al fortalecer las piernas, el cuerpo se mueve con mayor seguridad. Cada repetición refuerza la confianza en acciones simples como caminar o subir escalones.