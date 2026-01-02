Cómo mantener la fruta fresca en verano y evitar que se eche a perder

Consejos prácticos y fáciles para conservar la fruta en verano y evitar que se eche a perder rápidamente.

El verano acelera el deterioro de la fruta por calor y humedad. Foto: Shutterstock

Con las altas temperaturas, la fruta madura más rápido y, si no se conserva de forma adecuada, termina en la basura en pocos días. El calor acelera los procesos naturales de maduración y favorece la aparición de hongos, por lo que en verano es clave cambiar algunos hábitos para prolongar su frescura.

Aunque es conocido que la fruta se mantiene mejor en la heladera, hay otras pequeños detalles que podemos adoptar para marcar la diferencia y conservarlas mejor durante esta temporada.

Separar: el primer paso clave No todas las frutas deben almacenarse juntas. Algunas, como la banana, la manzana o la pera, liberan etileno, un gas natural que acelera la maduración del resto.

Guardar bananas separadas del resto de las frutas.

Evitar mezclar frutas maduras con otras que aún están verdes.

Revisar a diario el frutero y retirar las piezas dañadas para que no contagien al resto. frutas verduras feria hortalizas (20).JPG Con pequeños hábitos se puede disfrutar de la fruta de estación sin desperdicio. Foto: Archivo Heladera: saber cuándo sí y cuando no El frío ayuda en algunos casos, pero no es universal. Algunas frutas se conservan mejor a temperatura ambiente y otras agradecen el frío. Conviene llevar a la heladera: