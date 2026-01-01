Plantas que bajan la temperatura del hogar en verano: cuáles elegir y dónde colocarlas
Las plantas ayudan a refrescar el hogar en verano: cuáles elegir y dónde colocarlas para bajar la temperatura de manera natural.
El verano puede ser implacable. Las altas temperaturas obligan a buscar estrategias para refrescar los ambientes sin depender únicamente del aire acondicionado. Una opción natural, estética y sustentable es incorporar plantas que ayudan a bajar la temperatura del hogar.
Además de decorar y aportar vida, ciertas especies funcionan más que otras como reguladores térmicos: absorben calor, generan sombra y mejoran la circulación del aire. La clave está en elegir bien y ubicarlas en los lugares estratégicos.
Qué plantas de interior elegir
- Ficus benjamina: ideal para interiores amplios, con hojas que filtran la luz y reducen la sensación térmica.
- Areca o palma bambú: purifica el aire y aporta humedad, perfecta para ambientes secos.
- Helechos: absorben calor y mantienen frescos los rincones más cálidos.
- Sansevieria (lengua de suegra): resistente y práctica, ayuda a regular la temperatura y mejora la calidad del aire.
- Potus: trepadora versátil que se adapta a distintos espacios, aportando frescura visual y ambiental.
Dónde colocarlas
- Cerca de ventanas y ventanales: filtran la entrada de luz directa y reducen el impacto del sol.
- En balcones y galerías: generan sombra y bajan la temperatura de los espacios semicubiertos.
- En dormitorios y livings: aportan humedad y frescura, mejorando la calidad del descanso.
- Patios internos: crean microclimas más agradables, ideales para casas con poca ventilación.
Un aire más fresco y natural
La incorporación de plantas no solo refresca el hogar, también mejora el bienestar general. Al reducir la temperatura y purificar el aire, generan ambientes más saludables y agradables.
En tiempos de calor extremo, apostar por la naturaleza es una manera simple y efectiva de transformar la casa en un refugio fresco, verde y sustentable.