Esta fruta puede ayudar a la salud de tu perro: cuál es y por qué la recomiendan
Esta fruta aporta beneficios a la salud de tu perro y especialistas explican cómo ofrecerla de forma segura.
Cuando tenemos una mascota en casa es común que, mientras comemos, ellos esperen atentos para ver si les compartimos algo. Sin embargo, no todos los alimentos son seguros para tu perro: algunos están prohibidos, mientras que otros pueden ser beneficiosos en pequeñas cantidades.
La fruta más recomendada
Entre las opciones seguras se destaca la manzana, que aporta beneficios concretos para la salud de los perros. Esta fruta es fuente natural de fibra, lo que ayuda a mejorar la digestión y regular el tránsito intestinal, especialmente en animales con tendencia al estreñimiento.
Además, contiene vitaminas A y C, claves para fortalecer el sistema inmunológico y colaborar con la salud de la piel y el pelaje. Al ser baja en grasas y calorías, también resulta adecuada como premio para perros con sobrepeso.
Antioxidantes y envejecimiento saludable
Otro punto a favor de la manzana es su aporte de antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y favorecen el bienestar general. En perros adultos mayores, su consumo ocasional puede sumar nutrientes que acompañan un envejecimiento más saludable.
Precauciones necesarias
Los especialistas advierten que la manzana debe ofrecerse con moderación y de manera segura:
Retirar siempre las semillas y el corazón, ya que contienen sustancias tóxicas.
Cortarla en trozos pequeños, cruda y bien lavada.
Evitar la cáscara si el animal tiene digestión sensible.
Como ocurre con cualquier cambio en la alimentación, se recomienda introducirla de forma gradual y observar posibles reacciones. La manzana no reemplaza el alimento balanceado, pero puede ser un complemento ocasional que sume nutrientes y variedad a la dieta del perro, siempre bajo supervisión veterinaria.